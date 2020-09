Kiépült az öntözőrendszer a Barátság Sportparkban Győrben

A győri Barátság Sportpark teljes területén kiépült az automata öntözőrendszer.

A munka a park különböző részein több ütemben zajlott annak érdekében, hogy a létesítményben a kivitelezés ideje alatt is zavartalanul sportolhassanak a látogatók. Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője elmondta: nagy szükség volt erre a beruházásra, mivel az év során rendkívül aszályos időszakok is vannak, idén tavasszal például két hónapon keresztül alig volt csapadék. Megfelelő vízellátás nélkül a gyep teljesen kiégett volna egyes helyeken, és a frissen ültetett cserjéket, bokrokat is megviselte volna a szárazság. Az automata öntözőrendszernek köszönhetően a fű és növények folyamatosan megfelelő nedvességű talajban növekedhetnek.

Radnóti Ákos alpolgármester hozzátette: Adyvárosban az utóbbi időszakban több helyen létesítettek automata öntözőrendszert, így a Kuopio Parkban lévő szökőkút körül, a közelben lévő futónövényes, körforgalomban, a várjátszótéren, a tóparti zöldterületen valamint a nővérszállónál is így gondoskodnak a növények vízellátásáról. Ennek e megoldásnak köszönhetően ma már sokkal zöldebb képet mutat Adyváros.