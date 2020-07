Kiderült mi lesz a valami Győrben az Eötvös parkban – fotók, videó

Hintaágyak, DJ pult, világító padok, közösségi kert, kültéri tanterem- így képzelik a fiatalok a megújuló Eötvös parknak azt a szegletét, melyre a városi önkormányzat írt ki tervpályázatot. Huszonhárom pályamunkát zsűriztek szakemberek és delegált tanulók részvételével, végül a diákok döntötték el, melyik pályamunká(ka)t szeretnék viszontlátni a parkban.

Csütörtökön a győri Városházán zsűrizték az Eötvös park „VALAMI” pályázatára beérkezett terveket. A pályázatra fiatalok munkáit várták, a cél az volt, hogy a több iskola ölelésében fekvő parkban olyan közösségi teret alakítsanak ki, amit szívesen használnának a középiskolások.

Együtt zsűriztek

A pályázatok kiértékelése, zsűrizése alatt élénk párbeszéd alakult ki a delegált diákok, tanárok, a polgármester és az építészek között. Dr. Dézsi Csaba András polgármester a bíráló bizottságba meghívta a környező középiskolák, így a Hild József Építőipari Szakközépiskola, a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, a Kazinczy Ferenc Gimnázium és a Révai Miklós Gimnázium tanárait és diákjait, hogy véleményezzék a beérkezett pályaműveket, döntsék el közösen, melyik legyen a befutó. A Jedlik kivételével mindegyik iskolából megérkezett a két diákból és egy tanárból álló delegáció.

– Nagyon jó ötletek érkeztek a felhívásra- mondta dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere.- Örülök, hogy a fiatalok ennyire aktívan vesznek részt az őket érintő kérdésekben. Érkeztek be olyan remek pályamunkák is, amikre azt mondtuk, lehet, hogy az Eötvös parkban nem, de máshol alkalmasak arra, hogy megvalósítsuk.

Egybehangzó döntés

A zsűrizés alatt Szaksz Vince, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője, Gyimóthy Ákos főépítész és Hencz Helga tájépítész is segített a diákoknak a tervek részleteit megismerni. Visszatérő elem volt a víz, a zene, a töltésre alkalmas okos padok és selfie-pontok megjelenése. Volt, aki óriási lábzongorát, volt, aki függő gömböket képzelt a parkba, de közösségi kert, hinta ház, világító padok is színesítették a műveket. A bemutatott tervek közül, hosszas egyeztetés, beszélgetést, érdemi vitát követően végül három maradt az asztalon.

– Ritka, hogy a Révaisokkal egyetértünk valamiben, de most egybehangzó volt a véleményünk a Hildesekkel is- mondja Beke Attila, aki társával a Kazinczy gimnáziumot képviselte. – Ugyanazt a sorrendet állítottuk fel mindhárman, így alakult ki a végeredmény. Mindannyian szerettünk volna sok ülőfelületet, vizet és zenét is a parkba.

Nyert a kakas

Harmadik helyen Kalácska Maja terve végzett, aki DJ pultot tervezett a parkba, a második helyet Nánai Zsombor Richárd funkcionalitásra koncentráló pályaműve vitte el, ebben a komplex munkában kiemelendő a kültéri osztályterem. Csiszár Virág győztes munkájában megjelent a város egyik fontos szimbóluma, a vaskakas is, üvegből. Emellett szökőkutat, kényelmes padokat tervezett az Eötvös parkba. A szakemberek és a diákok is egyetértettek abban, hogy a megvalósításhoz érdemes az első három helyezett tervet egymással ötvözni, így válik majd teljes egészében, szó szerint közösségivé a tér.