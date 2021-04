Kétszer ad, aki gyorsan ad

A soproni önkormányzat Farkas Ciprián polgármester kezdeményezésére még február elején létrehozott egy ötvenmillió forintos, felülről nyitott támogatási alapot. A koronavírus miatt nehéz helyzetbe került soproni családok és vállalkozások pályázhattak az alapra. Az igénylők 95 százaléka meg is kapja a kért segítséget a várostól.

SopronA támogatási alapra a pályázat február elején indult és március 12-én zárult. A vállalkozások egyszeri 500 ezer forint, a bajba jutott magánszemélyek pedig 100 ezer forint vissza nem térítendő támogatást igényelhettek. Farkas Ciprián polgármesterrel arról beszélgettünk, mennyire volt sikeres a támogatási akció.

Sokan kerültek nehéz helyzetbe

– Miért döntött úgy az önkormányzat, hogy létrehozza a támogatási alapot?

– A koronavírus-járvány az egész világot nehéz és példátlan kihívások elé állította. A járvány gazdasági hatásai miatt számos polgár és helyi vállalkozás is nehéz helyzetbe került az elmúlt időszakban, így fontosnak éreztük, hogy a jelentős kormányzati támogatások, így többek között a bértámogatás, a hitelmoratórium, az iparűzési adó elengedése mellett az önkormányzat részéről mi is szerepet vállaljunk a segítségnyújtásban. Korábban az önkormányzat elengedte a saját tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérleti díjait, amellyel összhangban egy kormányzati döntés is született. Úgy éreztük, hogy ezen intézkedéseket kiegészítve nagy igény mutatkozik egy olyan egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra, amely gyors segítséget jelent a soproni embereknek és vállalkozásoknak – mondta Farkas Ciprián.

– Ez egy felülről nyitott alap volt, végül mekkora lett a támogatási összeg?

– A támogatási alap 50 millió forinttal indult, és ez az összeg mintegy 100 millió forintra nőtt. Fontos tudni, hogy a világjárvány idején az önkormányzat is komoly bevételektől esik el, emellett ráadásul a feladatai is megnövekednek. A lehetőségeinkhez mérten azonban minden tőlünk telhető segítséget meg kívánunk adni a soproniaknak most és a jövőben is. Láthatjuk, hogy ezzel szemben számos baloldali vezetésű önkormányzatnál pont az ellenkezőjét teszik. A segítségnyújtás helyett adóemelésekre törekednek. Jól emlékszünk rá, hogy a baloldal már a 2008-as gazdasági válság idején sem az emberek, hanem a megszorítások oldalán állt.

A pályázók 95 százaléka megkapja a támogatást

– Hányan pályáztak a vállalkozói szektorból és döntően mely területekről?

– Több mint 400 pályázat érkezett be, melyeknek mintegy 95 százaléka meg is kapja a segítséget a város részéről. Az alap célja az volt, hogy azoknak a vállalkozásoknak nyújtsunk segítséget, amelyek valóban jelentős bevételektől estek el a járvány és a szükséges óvintézkedések következtében, így főképp a vendéglátásban és a szolgáltatási szektorban érdekelt helyi vállalkozások fordultak hozzánk segítségért.

– Az elbírálásnál milyen szempontokat vettek figyelembe?

– A vállalkozások esetében a legfontosabb kitétel az volt, hogy Sopron megyei jogú város területén bejegyzett székhellyel rendelkezzenek. Ezenfelül kitétel volt, hogy csak az a vállalkozás kaphatott segítséget, amelynek az esetleges fennálló köztartozása a veszélyhelyzet idején keletkezett, nem pedig azt megelőzően. A magánszemélyek esetében a járványhelyzet miatt álláskeresésben lévő soproni polgároknak kívántunk segíteni. A magánszemélyek részéről mintegy 120 igénylés érkezett be az önkormányzathoz.

– A támogatási összeg differenciált volt, vagy egységes?

– A vállalkozások egyszeri 500 ezer forint, a bajba jutott magánszemélyek pedig 100 ezer forint vissza nem térítendő támogatást igényelhettek. Nem mindenki kapta meg a legmagasabb összeget, de mindenki, aki jogszerűen kérte, valamint a rászorultságot is igazolta, az kapott az önkormányzattól támogatást. Mivel közpénzről van szó, ezért alaposan megvizsgáltuk az igényléseket, szükség esetén pedig hiánypótlást kértünk.

Fokozatos újraindítás

– Jelenleg hol tart a kifizetés?

– Igyekeztünk minél előbb utalni a megítélt összeget. Húsvét előtt minden magánszemély megkapta a kért segítséget, ezt követően pedig a helyi vállalkozásoknak is megkezdődött a támogatások kifizetése, amely néhány szükséges hiánypótlás teljesítése után a végéhez közelít.

– A tervezett óvatos nyitást követően mivel tudja még segíteni az önkormányzat a vállalkozókat?

– Magyarország az első helyen áll az Európai Unióban a legalább az első dózissal beoltott polgárok körében, ami lehetőséget teremt arra, hogy fokozatos újraindítás révén mielőbb visszakapjuk a régi életünk egy-egy fontos darabját, szemben más uniós országokkal, amelyek kizárólag nyugati vakcinákra támaszkodnak. A 3,5 millió beoltott után végre megnyithatnak a vendéglátóegységek teraszai, ez pedig nagy segítséget jelent a soproni éttermeknek, cukrászdáknak és kávézóknak is. A magyar kormány döntésének köszönhetően a következő hónapokban is megmarad a bértámogatás az érintett vállalkozásoknak, emellett a teraszdíjakat is eltörölték.