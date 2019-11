Két osztrák-magyar határátkelőnél is súlykorlátozást vezettek be

Az osztrák hatóságok a Kópháza-Deutschkreutz határátkelőnél 7,5 tonnás súlykorlátozást vezettek be, ezen kívül erre a Sopron-Klingenbach határátkelőnél is hamarosan sor kerül.

Az osztrák hatóságok tájékoztatása szerint a korlátozással azt a célt kívánják elérni, hogy főleg a gyorsforgalmi, főúti határátkelőket használják a nehézgépjárművek a határ átlépésére. Fontos kiemelni, hogy a tiltás alól kivételt képeznek a határátkelőhelyek közigazgatási területeiről induló és ide érkező szállítmányokat szállító teherautók is. A személyautóval közlekedők pedig továbbra is korlátozás nélkül használhatják a burgenlandi tartományba vezető közúti határátkelőket. A korlátozás nem érinti a Soproni járásból induló, vagy oda érkező – és ezt fuvarokmányokkal igazolni tudó – 7,5 tonna megengedett össztömegnél nehezebb tehergépjárműveket sem.

Az osztrák hatóságok által bevezetett korlátozásokra a magyar oldalon a korlátozás előjelzésére tájékoztató táblákat helyez ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt., olyan módon, hogy a határátkelő előtti utolsó csomópontnál a visszafordulás is lehetséges legyen a nem célforgalom számára. A legközelebbi, 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek északra a Hegyeshalom–Nickelsdorf, délre pedig a Kőszeg-Rattersdorf határátkelőt használhatják. Fontos kiemelni, hogy Sopron város átkelési szakaszán jelenleg 20 tonna össztömeg felett jelenleg is súlykorlátozás van érvényben, így a nehézgépjárművel közlekedőknek ezt is figyelembe kell majd venniük útvonaluk megtervezésekor.

A közlekedők az útvonaluk megtervezéséhez és további információkért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának weboldalán, a www.utinform.hu-n tájékozódhatnak.