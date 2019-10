Két napon keresztül az értékek védelmét állítja a középpontba a rendőrség Győrben

Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? Mit jelent a korszerű vagyonvédelem?

A fenti kérdések megválaszolására a Győri Rendőrkapitányság és a Foglalkoztatást Elősegítő Oktató és Tanácsadó Kft. 2019. október 25-én és 26-án rendezi meg a VIII. Személy- vagyonvédelmi és Biztonságtechnikai bemutatóját a Győr Plaza Bevásárlóközpontban.

A kiállítást Radnóti Ákos Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere nyitotta meg, a résztvevőket Nagy Ágnes r. alezredes a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese köszöntötte.

A kétnapos rendezvényen a szakemberek korszerű vagyonvédelmi, biztonságtechnikai eszközök bemutatásával és tanácsadással hívják fel a lakosság figyelmét a vagyonvédelem fontosságára.

A bemutatóra látogatók a gépjármű, lakóingatlanok és egyéb épületek védelmét biztosító elektronikus, mechanikus eszközök működéséről, alkalmazási lehetőségeiről, illetve az élőerős biztonsági őrzésről és a személyvédelmi szolgáltatásokról kaphatnak széleskörű tájékoztatást.

A kiállításon a lakosság részére lehetőség nyílik rendőrségnek a kerékpárok lopását megelőző jelölő programján is részt venni. A szervezők a vagyonvédelmi kiállításon túl a rendőrség egyéb programjaira is felhívták a megjelentek figyelmét, valamint a rendőri hivatás iránt érdeklődők részére toborzást is tartottak.