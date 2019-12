Két megyei cég válhat jóból kiválóvá

Tucatnyi új hazai cég, közülük kettő megyénkbeli, csatlakozott az ELITE programhoz, a Londoni Tőzsdecsoport és a Budapesti Értéktőzsde együttműködésében megvalósuló képzéssorozatához.

Két megyei cég csatlakozott ahhoz a rangos, tíz modulból álló képzéssorozathoz, melyet a Londoni Tőzsdecsoport és a Budapesti Értéktőzsde indított. Ezzel összesen 36 magyar középvállalat ismerkedik a nemzetközi jó gyakorlatokkal.

– Az iparkamara által nyílt lehetőségünk az ELITE programhoz való csatlakozásra. A bejutáshoz vizsgálták a vállalkozás eddigi teljesítményét, de a jövőképét is be kellett mutatnunk. A képzések során olyan tudásra tehetünk szert, mely által olyan fejlettségű vállalkozást építhetünk fel, hogy a tőzsdére jutás is lehetséges. Az autóipar olyan változások előtt áll, amelyek 100 évente egyszer következnek be. Nekünk is változnunk kell, két fókuszra koncentrálva: az egyik az állandó fejlődés, a második az ügyfél maximális tisztelete. Célunk a vállalatunk régiós iparági vezető pozíciójának megőrzése mellett az új generációs tudás bevonásával megvalósított töretlen fejlődés, amelyhez hatalmas segítséget jelent ezen képzéssorozat – tudatta Taródy Zsolt, Iniciál Autóház Kft. tulajdonosa, aki még egy lényeges elemként kiemelte a generációváltásra való felkészülést is. Fia, az értékesítés és kereskedelem terén tevékenykedő Taródy Zalán kapcsolódik be a képzésekbe.

– Gyakorlatias stratégiai gondolkodást tanítanak meg olyan szakemberek, akik mögött sok évnyi-évtizednyi vállalkozói tapasztalat áll. A missziónkat, víziónkat és a hosszú távú célkitűzéseinket is meg kellett fogalmaznunk. Négy telephelyen, nyolc márkát értékesítünk,155 munkatársat foglalkoztatunk és az éves bevételünk 19,3 milliárd forint. Ugyan a járműipar nagy változás előtt áll – amely számunkra kockázat és egyben lehetőség -, azt a célt tűztük ki, hogy öt éven belül a régió meghatározó értékesítési pontja legyünk – részletezte a fiatalember, megjegyezve, hogy a program a kapcsolatépítésekért is fontos.

– A program kulcsa, hogy hogyan lehet jóból kiválóvá válni, s nem titkolt cél a tőzsdére való bejutás, ami egy szintlépés lenne a vállalat életében – veszi át a szót, Pausits Valér, a halászi Pausits Kft. ügyvezető-helyettese, aki kollégájával, a beszerzési vezetőként tevékenykedő Lampért Dáviddal vesz részt a képzéseken.

A Presztízs-díjjal kitüntetett, acélgyártással foglalkozó vállalkozás idén eléri a négymilliárdos árbevételt. Amennyiben tartani tudják az utóbbi évek gyakorlatát, a 30-40 százalékos növekedést, öt éven belül akár 20 milliárdos árbevétellel is számolhatnak. Munkatársaik számát pedig a mostani 140-ről megkétszereznék.

– A londoni, milánói és budapesti képzések során olyan ismeretanyagra tehetünk szert, mely által versenyképesebbekké válunk. A második évben üzleti tervet kell megfogalmaznunk, melyet prezentálnunk kell a Londoni Tőzsdén, nemzetközileg meghatározó befektetői csoportoknak. Az autóiparban tapasztalhatóak a válság jelei, melyre új termékek fejlesztésével készülünk fel. Az új munkák mellett új partnereket keresünk. Most elsősorban az osztrák, német és finn piacra gyártunk, de a skandináv országok felé is nyitunk. A terjeszkedés mellett célunk, egy olyan egyedülálló digitális üzem létrehozása, ami úttörő a kkv szektorban – tették hozzá a fiatal szakemberek.