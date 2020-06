Két, lélegeztetésre is alkalmas altatógépet kapott a győri kórház – fotók, videó

A West Bau Hungária Kft. 13 és fél millió forint értékben adományozott két, lélegeztetésre is alkalmas altatógépet a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznak.

Több mint tíz éve támogatja a West Bau Hungária a Petz kórház egészségügyi munkáját. Lukács Zsanett a vállalat képviseletében elmondta: ˝nem volt kétséges számunkra, hogy a járványidőszakban is gondolunk az intézményre, most 13 és fél millió forint értékben támogatjuk a betegellátást. Egyeztettünk a kórház szakembereivel, végül két olyan altatógépet vásároltunk, amely lélegeztetésre is alkalmas. Ezzel szeretnének példát mutatni a többi cégnek is. A készülékek nemcsak a járvány idején, hanem utána is hatalmas segítséget jelent a kórház intenzív osztályának.˝

Dr. Kecskés Gabriella, az osztály megbízott vezetője hozzátette, fontos volt a két korszerű gép beszerzése, mert 18 műtőt és külön egy koronavírusos betegek fogadására alkalmas operációs helyiséget kell kiszolgálniuk.

A adományt dr. Tamás László János, a kórház igazgató főorvosa vette át Lukács Zsanettől, a WHB képviselőjétől. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő az összefogásra hívta fel a figyelmet, illetve külön is megköszönte a mecénásnak a nagylelkű segítséget.

Kara Ákos országgyűlési képviselő megköszönte az önkormányzatnak, a cégeknek és a civil támogatóknak, hogy a kórház mellett álltak a járványhelyzet ideje alatt is. Köszönetet mondott a győri kórház és az egészségügy minden dolgozójának a példamutató helytállásáért, kitartásáért.