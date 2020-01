Két elektromos autót kapott a Karolina Kórház

Két új, Volkswagen Golf típusú elektromos autó érkezett kormánytámogatással a mosonmagyaróvári kórházba. A környezetbarát szemlélet mellett fontos, hogy fenntartásuk is kedvezőbb, mint a régi gépkocsiké.

Két új elektromos autó érkezett a napokban a Karolina Kórházba kormányzati támogatással. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának tárcavezetője még tavaly ősszel jelentette be, hogy 249 elektromos Volkswagen Golf típusú autó beszerzését bonyolították le, és azok kilencven egészségügyi intézménybe kerülnek majd. A beszerzéshez hárommilliárd forint támogatást nyújtott a kormány.

– Két 14 millió forint értékű elektromos autót vettünk át a napokban Budapesten. Azokkal a két régi, közel húszéves Opeleket váltjuk le. A most bérlői szerződéssel átvett járművek minden extrával, téli- és nyárigumi-szettel rendelkeznek. A bérleti díjuk kifizetése mellett is gazdaságosabb lesz a fenntartásuk, mint a régieké, amelyek szervizelésére egyre többet kellett költeni – tudatta dr. Bertalan István főigazgató.

– Ez mindenképp a jövő. Bízunk benne, hogy amikor a harmadik szolgálati autót is le kell cserélnünk, melyet majd a hosszabb utakra fogunk használni, addigra már olyan fejlesztések lesznek az elektromos autóknál, hogy azokkal akár Budapestig és vissza is el lehet jutni egy töltéssel – fűzte hozzá a főigazgató.

László Zoltán, a kórház gazdasági igazgatója és Magyar Olivér, a műszaki osztály vezetője érdeklődésünkre arról beszélt, hogy az új Golfok egy töltéssel 200 kilométer megtételére alkalmasak. Elsősorban a mindennapi ügyek intézésére fogják használni városon belül. Ugyanakkor anyagbeszerzésre, vér és vérkészítmények szállítására is igénybe veszik. Továbbá a mozgó szakorvosi szolgálat is közlekedhet a fedélzetén. A kórház egy gyorstöltőt is kap, melynek felszerelése heteken belül várható.