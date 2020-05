Kész az útfelújítás Győrladaméron – fotók

800 méteres útfelújítás készült el Győrladaméron a Magyar Falu Program 25 millió forintos támogatásából.

Az elmúlt évben a település önerőből készítette el a mellette levő járdát, így most teljes biztonságban közlekedhetnek az utcában élők.

– Nagyon örülünk ennek a felújított útszakasznak – mondta Pappné Kett Adrienn polgármester. – Az idén is négy pályázaton fogunk indulni. Az út az alap­infrastruktúrához tartozik, a közösségeket e nélkül nem lehet építeni. Győrladaméron az úthálózat átlagon felüli minőségű, de ez nem azt jelenti, hogy itt nem kell költeni a fejlesztésére. Az építési hullám itt is érezhető, hamar elkelnek a telkek, nőnek a házak, költöznek a fiatal családok. Fontosnak tartom elmondani azt is, hogy a fejlesztés az előző polgármester, Kettinger János polgármester ciklusa alatt kezdődött.

– Az élet él és élni akar, akármi történik is. A dolgoknak menni kell előre. Végtelenül jó érzés látni, hogy bár nehéz időket élünk, de a fel­adatot, a munkát el kell végezni, és el is végezték – fejezte ki elismerését Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője az út ünnepélyes átadásán. – Fontos tanulság, hogy az élet nem áll meg a ciklusok végén. Akkor tudunk előremenni, hogyha az elődeink munkáját folytatjuk. Az agrárminiszter elmondta, hogy a Magyar Falu Program a járványveszélyes időszakban sem állt le.