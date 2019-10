Keressük a kedvenc ápolónkat – Megható történeteket írnak olvasóink Győrtől Sopronig, ismerje meg mindet!

Ide kattintva találják az eddig közzétett történeteket.

(A lista azonban még nem véges, hét végéig még van lehetőség a kampányhoz csatlakozni!)

Néhány idézet olvasóink történeteiből, anélkül, hogy kiemelnénk a jelöltek neveit:

„Gyermekünkkel úgy bánt, mint egy édes nagymama, több sorstársunk is az ő nevére emlékszik onnan. Segített anyává válni, mivel nekünk nehezebb – gyermekünktől elválasztva – megélni a születés csodáját. Nyugodt szívvel hagytam ott két etetés között a kicsit, mert tudtam, jó kezekben van”

„Ő volt az ügyeletes egyik éjjel, amikor bent feküdtem és kaptam szülésmegindító hormonokat, gyógyszereket. Nála empatikusabb, kedvesebb, törődőbb emberrel még nem találkoztam. Neki köszönhetem, hogy ép ésszel túléltem azt az éjszakát.”

„Vidámságával, megnyugtató kisugárzásával nemcsak engem, de sok betegtársamat is megnyugtatott… Fájdalmat csökkentett egy-egy poénnal. Ilyen nővérekre lenne szükség minden osztályon, és kórházban, aki akár éjjel, akár kora reggel mosollyal nyitja ki azt a bizonyos ajtót”

„Váratlanul vénás vérzésem volt, amibe szakszerű és azonnali segítség nélkül pár perc alatt meg lehet halni. Ő mindent megtett az ér elszorításáért, amely természetesen nagyon fájt. Fájdalmamban azt kértem, hogy hagyjon, nem félek a haláltól, de ez borzalmasan fáj. De ő küzdött és csak mondogatta „Jenő, nem lehet, akkor meghal”, és csak térdelt tovább a hasamban, egészen a műtő bejáratáig. Az életemet köszönhetem neki.”

„A Kedvenc ápoló – nekünk nincs olyan. Nekünk kedvenc osztályunk van! Egy fantasztikus csapat, akik nélkül nem kapnánk minden reggel egy óriási fogatlan teliszájas vigyort. A mi történetünk két csodával kezdődött, 172 nap komoly küzdelemmel folytatódott, egy HŐSSEL és egy ŐRANGYALLAL ért véget. Az osztály dolgozói egytől egyik különlegesek, az a munka amit végeznek csodálatos! A mérhetetlen szeretet ahogy a PICi babákkal törődnek, akár csak egy rosszabb nap miatt babusgatják, minden kívánságukat lesik, vagy épp nagyon sokszor életeket mentenek.”

„Bokagipszem követően ő tanított meg meg a hasi injekció iránti félelmem leküzdésére és ezt követően sikeresen alkalmaztam magamon a vérhígító beadását. Valamint ő segített tüdőrák miatt fulladó édesapámnak oxigén alkalmazását megtanítani, illetve megnyugtató szavakkal reményt, erőt adni, mint apukámnak, mint nekünk, a családnak, ezzel a szörnyű betegséggel együtt élni…”

Tudnivalók a kampányról

Valamennyi Győr-Moson-Sopron megyei intézményből lehet jelölni ápolót, mégpedig úgy, hogy az illető leírja a történetét arról a nővérről, aki akkor és ott mellette állt, a szó legnemesebb értelmében ápolta. Kérjük, a (kereszt)név mellett a kórházat és az osztályt is jelöljék meg, hogy be tudjuk pontosan azonosítani az ápolókat. A jelöléseket, vagyis a rövid történeteket az [email protected] címre várjuk október 20-ig. Postai címen pedig: Győr, Újlak u. 4/A. Természetesen a történetek íróinak anonimitását – amennyiben kérik – megőrizzük, vagyis ha valaki betegként a háttérben szeretne maradni, annak sincs akadálya. A kisalfold.hu Facebook-oldalán lehet szavazni (lájkolni) a történetekre és az ápolókra is.