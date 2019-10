Kedvenc ápolónk – Lezárult a jelölés: 65 történetet írtak olvasóink

Október 20-ig lehetett történeteket küldeni és nővéreket jelölni a „Kedvenc ápolónk” kampányunkra, és mi sem gondoltuk, hogy a vége a vártnál is sokkal örömtelibb, s egyben nehezebb lesz.

A szakmai zsűrinek ugyanis 65 történetből kell kiválasztania azt az ötöt, amely a végső döntőbe jut. Csaknem 65 nővért, illetve nővéri kollektívát takarnak a történetek, de mivel vannak, akiket több beteg is ajánlott, így mintegy hatvan ápoló (és osztály) lehet abban biztos, hogy egykori betege soha nem felejti el azt, amit érte tett.

A kisalfold.hu Facebook-oldalán a hét első napjaiban lehet még szavazni (lájkolni) a történetekre, ezek nagyon számítanak, de a szakmai zsűri szava is döntő. Egy biztos: az a több mint hatvan ápoló, illetve nővéri kollektíva, akiknek a neve szerepel a listán, már most győztes. Tudniuk kell, hogy amit tesznek a betegekért, azt a páciensek is értékelik.

Ide kattintva olvasható az összes jelölés.

A hét második felében eldől az ötös lista, amelyre aztán indul a végleges szavazás.