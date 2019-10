Keressük a kedvenc ápolónkat – Jelöltek: a soproni sebészet nővérei

Nagyszerű munkát végeznek a soproni sebészet nővérei – írta olvasónk.

Sorra jönnek a nevezések a nővérkampányunkra, ami azt mutatja, hogy ott vannak az osztályokon a kedves-kedvenc nővéreink, akire a betegek hálával emlékeznek gyógyulásuk, kezelésük után is. Ezúttal a soproni sebészetről érkezett jelölés.

„Én a soproni férfi sebészet nővéreit jelölöm, a főnővért is beleértve” – írja olvasónk, majd így folytatja: „Nagyszerű munkát végeznek mostoha körülmények között. Köszönöm nekik, hogy segítettek rajtam. Sztómás, rosszindulatú daganatos, sugárkezelésen és kemoterápián túlesett beteg vagyok. Mindenki nagyon rendes volt, egy nővérre különös szeretettel gondolok, aki este pénzt is váltott nekem, hogy éjszaka tudjak kávézni. A nevét sajnos nem tudom, de a szaktudásával nemcsak nekem, szobatársamnak is sokat segített.”

Tudnivalók a kampányról

