Keressük a kedvenc ápolónkat – Jelölt: Rita néni, soproni kórház

Horváth Alexandra vagyok, és szeretném jelölni Rita nénit a gyermek koraszülött osztályról, Sopronból. Mikor bekerültünk oda minden új volt és ijesztő, de ő ott volt mellettünk, erőt adott és megnyugtatott minket, mindent részletesen elmagyarázott, hogy ne legyen olyan ijesztő amit látunk. Gyermekünkkel úgy bánt, mint egy édes nagymama, több sorstársunk is az ő nevére emlékszik onnan. Segített anyává válni, mivel nekünk nehezebb – gyermekünktől elválasztva – megélni a születés csodáját. Nyugodt szívvel hagytam ott két etetés között, mert tudtam , jó kezekben van. Nagyon sokat segített nekünk és sok jó tanáccsal látott el bennünket a folytatáshoz. Köszönjük, hogy vannak még ilyen nővérek, akiknek a hivatásuk az életük.

Tudnivalók a kampányról

Valamennyi Győr-Moson-Sopron megyei intézményből lehet jelölni ápolót, mégpedig úgy, hogy az illető leírja a történetét arról a nővérről, aki akkor és ott mellette állt, a szó legnemesebb értelmében ápolta. Kérjük, a (kereszt)név mellett a kórházat és az osztályt is jelöljék meg, hogy be tudjuk pontosan azonosítani az ápolókat. A jelöléseket, vagyis a rövid történeteket az [email protected] címre várjuk október 20-ig. Postai címen pedig: Győr, Újlak u. 4/A. Természetesen a történetek íróinak anonimitását – amennyiben kérik – megőrizzük, vagyis ha valaki betegként a háttérben szeretne maradni, annak sincs akadálya. A kisalfold.hu Facebook-oldalán lehet szavazni (lájkolni) a történetekre és az ápolókra is.