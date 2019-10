Keressük a kedvenc ápolónkat – Jelölt: Pusztai Julianna, soproni kórház

Szerencsére saját okon még nem sok időt töltöttem kórházban. Feleségem sajnos 2017-ben gégerákban megbetegedett, ettől kezdve fekvőbeteg volt egy ideig a Soproni Erzsébet Kórházban, majd rendszeresen jártunk kezelésre. Csak pozitív tapasztalatokat szereztem, ami a betegellátást illeti. Megítélésem szerint a Soproni Erzsébet Kórház valamennyi osztályán kiválóak az orvosok és a nővérek, az épületek szépek, jól felszereltek. Sajnos a versenynek csak egy győztese lehet, tehát itt most egy nevet emelek ki a sok jóból: ő Pusztai Julianna sztomatoterápeuta nővér a Soproni Erzsébet Kórház sebészetén. Vele akkor találkoztam először, amikor a nejem gyomorszondát kapott 2018. áprilisban. Ezt követően őt kértem meg, mint hospice nővért, hogy vállalja a nejem házi gondozását, illetve ennek felügyeletét. Ennek már másfél éve, így közelebbről megismertem a munkáját, személyiségét.

Pusztai Julianna kiválóan képzett, munkáját rendkívüli odaadással végzi. Nagyon sokat dolgozik, de úgy tűnik, hogy elnyűhetetlen. Különösen az benne a megnyerő, hogy sohasem láttam fáradtnak. Mindig derűs, és a derűje a páciensekre is jó hatást gyakorol. Igazi nővér, akin látszik, hogy a munkáját hivatástudattal, szeretettel végzi. Ezért szavazok rá. Dr. Márkus István, nyugalmazott egyetemi docens.

Tudnivalók a kampányról

Valamennyi Győr-Moson-Sopron megyei intézményből lehet jelölni ápolót, mégpedig úgy, hogy az illető leírja a történetét arról a nővérről, aki akkor és ott mellette állt, a szó legnemesebb értelmében ápolta. Kérjük, a (kereszt)név mellett a kórházat és az osztályt is jelöljék meg, hogy be tudjuk pontosan azonosítani az ápolókat. A jelöléseket, vagyis a rövid történeteket az [email protected] címre várjuk október 20-ig. Postai címen pedig: Győr, Újlak u. 4/A. Természetesen a történetek íróinak anonimitását – amennyiben kérik – megőrizzük, vagyis ha valaki betegként a háttérben szeretne maradni, annak sincs akadálya. A kisalfold.hu Facebook-oldalán lehet szavazni (lájkolni) a történetekre és az ápolókra is.