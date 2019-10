Keressük a kedvenc ápolónkat – Jelölt: Pusztai Julianna, soproni kórház

Neki mindig a beteg az első – írta olvasónk.

2012: Hartmann-műtét után sztómát kaptam, amit Julianna a házi betegápoló szolgálat keretében, mind lelkileg, mind technikailag is segített feldolgozni. Egy évre rá lekerülhetett rólam. 2015: az előző műtét következtében fertőzésként MRSA hordozó lettem. Újabb hasi műtét során E. coli fertőzést szedtem össze, amit dr. Visy Noémi infektológus főorvos útmutatásai alapján segített végigküzdenem: a heti vérvételeket és az ún. „pezsgőfürdőt”, amit napi injekcióadagban kaptam tőle. Ismételten mind emberként, mind a halálfélelmeim, mind a technikai kivitelezésben neki köszönhetem, hogy nem adtam fel. Rokkantnyugdíjas lettem ugyan, de életben maradtam.

A kedvenc ápolónk versenyre Pusztai Juliannát jelölném, aki a soproni sebészeten dolgozik,mint sztómaterápiás nővér. Julcsit, akinek neve már fogalommá vált a városban, akkor ismertem meg,amikor a barátnőmhöz járt hospice nővérként. Szerintem jelszava az lehetett, és ez azóta mit sem változott, hogy „nem probléma, megoldjuk”. És tényleg megoldotta, megoldja. Annyi derűt, jókedvet csempészett barátnőm életébe, hogy sosem felejtettem el. Aztán a sors úgy hozta, hogy 2018 áprilisában magam is kórházba kerültem, ahol hat hetet töltöttem. Itt találkoztam újra Julcsival, akinek jelenléte megnyugvással töltött el. Tőle nyugodtan kérdezhettem,mindig segített. Még szabadnapján is bejött, ami – nem kell mondjam – nagy biztonságérzetet adott kiszolgáltatott helyzetemben. Ezek után nem volt kérdés, hogy őt kérjem meg a házi ápolásomra. És mivel egy idő után már naponta kellett infúziót kapnom, ő naponta jött és jön is. Ha esik, ha fúj, ha fagy, ha a lánya ballag, ha egyéb családi programja van, ha szabadságon van, ő jön. Egyszerűen, vidáman, élettel telin, hozzáértőn, szakmailag felkészülten, lehetetlent csakugyan nem ismerve. Julcsi tényleg hagyja a mosott ruhát másra (József Attila után szabadon), neki mindig a beteg az első. Pedig jól tudom,rengeteg papírmunkája is van,de azt éjszaka végzi. Roppant hálás vagyok fáradhatatlan munkájáért és elmondhatom, hogy az elmúlt másfél évben szinte családtaggá vált. Sőt, azt hiszem, betegeinek többsége hasonlóan érez.