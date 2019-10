Keressük a kedvenc ápolónkat – Jelölt: női sebészet ápolói, soproni kórház

Köszönöm azt a sok törődést és segítséget, amit tőlük kaptam – írta olvasónk.

A soproni Erzsébet kórház női sebészeti osztály nővéreit és orvosait is szeretném jelölni. Két éve feküdtem ott sztómás rosszindulatú daganatos betegként. Szeretném kezdeni az orvosokkal. Két nevet szeretnék kiemelni, az egyik az osztályvezető főorvos Rakos Gyula és a másik, a kezelőorvosom, Szőllősi András főorvos úr. Ha ők nincsenek, én már nem lennék. A drága nővérkék közül elsőnek kell köszönetet mondanom, a sztómás Júlia nővérnek, aki megtanított sok mindenre. Nagyon köszönöm a főnővérnek, Zsanett nővérnek, Erzsi, Enikő, Szilvia, Evelin és Kati nővéreknek is azt a sok törődést és segítséget, amit az ottléteim alatt kaptam, de sajnos tavaly még egyszer igénybe kellett vennem a szeretetüket a sérv műtét miatt. Még egyszer is köszönöm, amit értem és a többi betegért tettek és tesznek.