Keressük a kedvenc ápolónkat – Jelölt: Nagy Anasztázia, győri kórház

˝Nagyon sokat segített nekem a felépülésben és a kislányomat is többször lehozta hozzám˝ – írta olvasónk a szülésznőként dolgozó Nagy Anasztáziáról.

Nagy Anasztáziára szeretnénk egy voksot küldeni. A győri nőgyógyászati őrzőben találkoztam vele. Ö szülésznőként dolgozott ott. 2018. január 12-én császárral szültem. Szülés után az őrzőbe kerültem. Délután próbáltak minket talpra állítani, ami nekem sajnos nem sikerült, nagyon rosszul lettem és erős fájdalmaim voltak. Az esti műszakban jött Anasztázia. Neki is feltűnt, hogy nem hisztis a kismama, hanem lehet, gond van. Szólt, hogy az orvosom a nézzen rám. Éjjel folyamán többször vittek ultrahangra. Míg végül még az éjjel visszakerültem a műtőbe. 2 órás operáció után, hajnalban tértem magamhoz. Hat napig voltam ismét az őrzőben. Nagyon sokat segített nekem a felépülésben és a kislányomat is többször lehozta nekem. Mikor felkerültem az osztályra, még oda is feljött érdeklődni utánunk: jól vagyunk-e? Remélem, ő is bekerül a döntősök közé, mert nagy szükség van az ilyen emberekre.



Renáta