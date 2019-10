Keressük a kedvenc ápolónkat – Jelölt: Maráz Lászlóné Zsuzsa, soproni kórház

Az én választottam: Maráz Lászlóné Zsuzsa, a Soproni Erzsébet kórház sürgősségi osztályán dolgozik. Több családtagomat és engem is ápolt már. Több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, szakmai tudása nagy. Munkáját illetően rendkívül elhivatott.. Mindig kedves és nyugodt.. Csak jót és pozitívan tudok róla beszélni, nekem a Ő a nagybetűs ÁPOLÓNŐ!

Tudnivalók a kampányról

Valamennyi Győr-Moson-Sopron megyei intézményből lehet jelölni ápolót, mégpedig úgy, hogy az illető leírja a történetét arról a nővérről, aki akkor és ott mellette állt, a szó legnemesebb értelmében ápolta. Kérjük, a (kereszt)név mellett a kórházat és az osztályt is jelöljék meg, hogy be tudjuk pontosan azonosítani az ápolókat. A jelöléseket, vagyis a rövid történeteket az [email protected] címre várjuk október 20-ig. Postai címen pedig: Győr, Újlak u. 4/A. Természetesen a történetek íróinak anonimitását – amennyiben kérik – megőrizzük, vagyis ha valaki betegként a háttérben szeretne maradni, annak sincs akadálya. A kisalfold.hu Facebook-oldalán lehet szavazni (lájkolni) a történetekre és az ápolókra is.