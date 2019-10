Keressük a kedvenc ápolónkat – Jelölt: Koszonits Istvánné és Gedéné Hadarits Ilona, soproni kórház

Sajnos ez az év nagy kihívás elé állította családunkat. Közel fél évet jártuk, illetve járjuk a kórházakat. Kapuvár – Sopron -Győr -Zalaegerszeg. Hálás szívvel gondolok mindenkire, aki a betegekért dolgozik. Erőn felül végzik munkájukat. De mindenképpen kiemelek két hölgyet a soproni kórházból: Koszonits Istvánnét és Gedéné Hadarits Ilonát. Nemcsak szakmailag, de emberként is jelesre vizsgáztak. A Jó Isten adjon erőt, kitartást, türelmet, egészséget minden dolgozónak, természetesen beleértve orvosokat, ápolókat, mindenkit, aki az egészségügyben dolgozik. Sajnos láttuk, látjuk, nagy – nagy szükség van rájuk.

Tudnivalók a kampányról

Valamennyi Győr-Moson-Sopron megyei intézményből lehet jelölni ápolót, mégpedig úgy, hogy az illető leírja a történetét arról a nővérről, aki akkor és ott mellette állt, a szó legnemesebb értelmében ápolta. Kérjük, a (kereszt)név mellett a kórházat és az osztályt is jelöljék meg, hogy be tudjuk pontosan azonosítani az ápolókat. A jelöléseket, vagyis a rövid történeteket az [email protected] címre várjuk október 20-ig. Postai címen pedig: Győr, Újlak u. 4/A. Természetesen a történetek íróinak anonimitását – amennyiben kérik – megőrizzük, vagyis ha valaki betegként a háttérben szeretne maradni, annak sincs akadálya. A kisalfold.hu Facebook-oldalán lehet szavazni (lájkolni) a történetekre és az ápolókra is.