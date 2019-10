Keressük a kedvenc ápolónkat – Jelölt: Horváthné Szántó Melinda, győri kórház

Érkeznek a jelölések a „Kedvenc ápolónk” kampányunk első napjaiban. Köszönjük, s várjuk a többi történetet.

„Két éve kerültem sürgősséggel a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház szemészeti osztályára, látóideg-gyulladással; hirtelen elvesztettem a látásomat a bal szememre” – kezdi olvasónk. Betegségemre naponta kaptam infúzióban szteroidot, ami jó néhány óráig eltartott. Bár több ápolónővel volt alkalmam találkozni ez idő alatt, mégis Horváthné Szántó Melinda volt az, aki kiemelkedett a többiek mellett. Az első perctől készséggel állt a rendelkezésemre, bármilyen kérdésem, kérésem volt felé. Az infúzió lefolyása alatt sokszor bejött hozzám. Minden alkalommal megkérdezte, minden rendben van-e,szükségem van-e valamire. Számtalanszor elsétált a szoba előtt is, ahol feküdtem, egy mosolyt mindig kaptam Tőle. Bár nagy volt az osztályon a pörgés, rengeteg beteggel kellett foglalkozniuk, neki mindig volt ideje,akár a sokadik ledolgozott óra után is egy biztató szóra, egy erős kézfogással megerősítve. Volt ideje egy bátorító ölelésre, egy mosolyra (akár a műszak letelte után is).

A teendői mellett volt alkalmam picit közelebbről is megismerni, megtudtam, hogy neki is volt probléma húsz évvel ezelőtt a szemével, így tudja, min megy keresztül az ember ilyenkor. Mivel ő is érintett volt ilyen ügyben, talán jobban át tudja érezni az emberek problémáját, próbál lelket önteni beléjük. Ő nem csak a testet ápolja, mint napi rutin, hanem a betegek lelkével is foglalkozik. Én a betegségemig életemben nem voltam kórházban, féltem is, mi vár rám, hisz annyi rosszat hall az ember… Nyilván mindenkinek vannak nehéz pillanatok az életében. Nekem az volt az eddigi legnehezebb időszakom. Melinda a pozitív kisugárzásával, higgadtságával, szaktudásával, empatikusságával, a betegek felé áradó szeretetével, törődésével,kedves szavaival mindig megnyugvást adott a betegágyon fekvőknek. Legalábbis én ezt tapasztaltam. Nagyon szívén viseli az emberek sorsát. Azt is megemlíteném még, hogy azóta is rendszeresen érdeklődik állapotom felől. Ha valakiről, hát akkor róla el lehet mondani, hogy maximálisan teljes odaadással, példaértékűen végzi a rá bízott feladatokat. Lehetne még csűrni csavarni a dolgot, de egyszerűen csak ennyit írnék,ami mindent elmond: Emberségből jeles…

Tudnivalók a kampányról

Valamennyi Győr-Moson-Sopron megyei intézményből lehet jelölni ápolót, mégpedig úgy, hogy az illető leírja a történetét arról a nővérről, aki akkor és ott mellette állt, a szó legnemesebb értelmében ápolta. Kérjük, a (kereszt)név mellett a kórházat és az osztályt is jelöljék meg, hogy be tudjuk pontosan azonosítani az ápolókat. A jelöléseket, vagyis a rövid történeteket az [email protected] címre várjuk október 20-ig. Postai címen pedig: Győr, Újlak u. 4/A. Természetesen a történetek íróinak anonimitását – amennyiben kérik – megőrizzük, vagyis ha valaki betegként a háttérben szeretne maradni, annak sincs akadálya. A kisalfold.hu Facebook-oldalán lehet szavazni (lájkolni) a történetekre és az ápolókra is.