Keressük a kedvenc ápolónkat – Jelölt: Horváth Veronika, mosonmagyaróvári kórház

Veronika munkaszeretete és nővéri kitartása példaértékű, és az elmúlt évek során rengeteg embernek segített minden tudásával, erejével és segítségével felülkerekedni az aktuális betegségen, és az ebből adódó fájdalmon, traumán.

Több évig voltam szerencsés vele együtt dolgozni, én, mint akkori orvosírnok, mindig is csodáltam lényéből áradó, a betegek felé irányuló szeretetét, empatikus kisugárzását, mely segítette ápoltjai gyógyulását. Bokagipszem követően ő tanított meg meg a hasi injekció iránti félelmem leküzdésére és ezt követően sikeresen alkalmaztam magamon a vérhígító beadását. Valamint ő segített tüdőrák miatt fulladó édesapámnak oxigén alkalmazását megtanítani, illetve megnyugtató szavakkal reményt, erőt adni, mint apukámnak, mint nekünk, a családnak, ezzel a szörnyű betegséggel együtt élni…

Szerencsésnek érzem magam, hogy munkáján kívül immár 20 éve a legjobb barátnőmnek tudhatom és neki, valamint az összes nővérnek, ápolóknak, akiknek hivatásuk példaértékű, minden tiszteletem az övék. 15 év kórházi munka alatt sok mindent láttam, mind orvosi-, ápolónői & beteg kommunikáció terén, volt jó és sajnos nagyon rossz tapasztalatom is.

Örülök, hogy a Kisalföld kampány segítségével van lehetőségem szavazni, és bízok benne, rajtam kívül más is Veronikára fog voksolni. Drukkolok neki, és minden ápoló dolgozónak!

Tudnivalók a kampányról

