Keressük a kedvenc ápolónkat – Jelölt: Horváth Ildikó, győri kórház

˝2016 júliusában, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Központi Aneszteziológiai Intenzív Terápiás Osztály dolgozói arra vállalkoztak, hogy a nálam diagnosztizált szeptikus fertőzéssel felveszik a harcot és megmentik az életemet.

A Kisalföld napilap felhívása, miszerint keresik a megye kedvenc ápolóját, jó alkalom arra, hogy az intenzív osztály minden dolgozójának köszönetet mondjak az odaadó, áldozatkész munkájáért, amivel sikerült meggyógyítaniuk.

Kivétel nélkül mindenki maximális szakértelemmel és odaadással gondozott, mégis van egy ápolónő, Horváth Ildikó, akit a kedvenc ápolónőmnek mondhatok.

Amikor először találkoztunk, bemutatkozott, és biztatott: ha bármire szükségem van, kiabáljak nyugodtan és rögtön ott terem. Sosem kellett hívnom, mert hívás nélkül is úgy éreztem, hogy mindig mellettem van és folyamatosan érdeklődött a hogylétem felől. (Fázok, melegem van, kitakarjon, betakarjon, igazítson párnát, megitasson?) Minden kérdésében érezni lehetett az őszinte segítségnyújtási szándékot, mindezt mindig mosolyogva, jókedvűen, lelkesen.

Természetesen ezeken a nagyon kedves gesztusokon kívül a szakmai feladatát is maximálisan ellátta, de számomra akkor nagyon sokat jelentettek ezek a figyelmességek, és biztos vagyok benne, hogy sokat segítettek a gyógyulásomban, és abban, hogy szép emlékeim legyenek a kórházi ápolásommal kapcsolatban.

Fontos, hogy Ildikó kivétel nélkül éjszakás műszakban ápolt, mert számomra ott az éjszakák sokkal félelmetesebbek voltak és mindig nagyon nehezen teltek. Nap közben nagyobb volt az osztályon a mozgás. Takarítottak, új beteget hoztak, viziteltek, gyógytornáztattak stb., valószínű, hogy Ildikó szerepe azért is értékelődött fel számomra, mert éjszaka úgy éreztem, hogy csak mi vagyunk, csak rá számíthatok. Mindig mellettem volt.

2016 óta Ildikó a kedvenc ápolónőm. Remélem nagyon sok szavazatot fog kapni, és szeretném ha tudná, hogy fontos amit csinál, hatással van a betegekre, és remélem mindig ilyen kedves marad.

Ezúton is köszönöm neki a segítségét.˝

Pálfi Balázs

Tudnivalók a kampányról

