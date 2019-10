Keressük a kedvenc ápolónkat – Jelölt: Gedéné Hadarits Ilona, soproni kórház

3 év elteltével is mosolyogva gondolok vissza rá – írta olvasónk.

15 évesen, az iskolaváltás után a gimnáziumi tanulmányaim kezdetekor mandulagyulladást kaptam, ami az akkori háziorvosom hanyagsága miatt kitolódott 2 hétig. Egyre rosszabbul éreztem magam, ezért orvost váltottunk. Ő megvizsgált, rögtön elküldött röntgenre, kiderült, hogy ez azóta tüdőgyulladássá nőtte ki magát. Be is kellett feküdnöm a kórházba. Itt a Soproni Erzsébet Kórház gyermekosztályos ápolói teljes odaadással és profizmussal segítették a gyógyulásom. Többször is bejöttek megnézni ,hogy vagyok, mindig odafigyeltek arra, hogy elég folyadékot igyak, nagyon ízlett a tea, amit csináltak ezért odaadtak akár egy egész kancsóval is és persze beszélgettek is velem. Ilyen kis kedvességekkel és mellé a tökéletes ápolói munkájukkal a kórházban töltött napjaim alatt nagyon jó hangulatot varázsoltak nekem, így 3 év elteltével is mosolyogva gondolok vissza rá. Egy ápolónőt szeretnék jelölni, akit azóta is felismerek bárhol: Gedéné Hadarits Ilona

Második jelölés: Gedéné Hadarits Ilonát, a soproni gyermekosztály főnővérét szeretném jelölni én is kedvenc ápolónknak! Magyon kedves, segítőkész és figyelmes volt a lányomnál akárhányszor bekerültünk! így a most hétéves lánykám élménykén emlékszik az ott töltött napokra, s nem rossz emlékként. Köszönjük szépen és hálásak vagyunk, hogy ő ott van.