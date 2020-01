Keresik a VIP-beruházás nevét, modern lakóövezet is lesz Hegyeshalom és Bezenye határában

Hubert Schulte-Kemper, a FAKT AG vezérigazgatója szerint a Hegyeshalom és Bezenye határában lévő több mint 300 hektáron olyan átfogó koncepciót dolgoztak ki, amely egyedülállóan egyesíti a munka, a lakhatás és az élet területeit. A magyar kormány VIP-státuszt ítélt tavaly októberben a beruházásnak, melyről az érintett polgármesterek is megszólalnak az együttműködési szerződés megkötése után.

Itt írtunk arról kedden, hogy a Hegyeshalom és Bezenye határában – az egykori Eurovegas-területeken – elképzelt projekt hol tart. A német ingatlanberuházó cég, a FAKT AG együttműködési szerződést írta alá a Széchenyi István Egyetem mellett a bezenyei és a hegyeshalmi önkormányzatokkal.

VIP-státusz a kormánytól

Írásunkban kitértünk arra, hogy milyen nagyobb fejlesztéseket tervez a vállalkozás. Most részletesebben is bemutatjuk azokat. Hubert Schulte-Kemper, a FAKT AG vezérigazgatója a keddi projektbemutatón kiemelte, hogy pénzdíjas versenyen keresik a megfelelő nevet a háromszáz hektáros beruházásnak. Arról is beszámolt, hogy tavaly októberben VIP-státuszt kaptak a magyar kormánytól a Mercedeshez vagy az Audihoz hasonlóan. A vállalkozásnak, valamint együttműködő partnereinek ez a rendelet jelentősen egyszerűsíti, továbbá felgyorsítja az ügyintézési folyamatokat. Erre vonatkozóan a kormány külön kapcsolattartót nevezett ki, a megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottját.

Tizenkét leányvállalat a projektelemekre

Az egymilliárd eurónál magasabb összegű koncepcióhoz a logisztikai, közigazgatási és a lakóterület részletes tervei már kidolgozás alatt állnak. Az ígéretek szerint Közép-Európában egyedülálló központ jön létre a mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására és forgalmazására. Piacvezető technológiákat, gyártási folyamatokat és kutatási eredményeket használnának fel olyan élelmiszerek előállításához, amelyek megfelelnek a vezető európai kiskereskedelmi cégek minőségi, átláthatósági és fenntarthatósági követelményeinek. Ahogy a projekt kezdetén is bejelentették, 3000–5000 hosszú távú biztonságos munkahelyet teremtenének.

Hubert Schulte-Kemper arról is beszélt, hogy nem helyénvaló, hogy míg ma egy kiló almáért másfél eurót kérnek el az üzletben, addig a termelő csupán 4 centet kap érte. Ezért Nagy István agrárminiszter kérése nyomán is nyitottak a hazai termelők felé. Máig több mint harminc vállalkozóval tárgyaltak, szerződéseket is kötöttek az együttműködésről. A kertészeti vállalatok értékláncban való hatékony részvételét is támogatni kívánják.

Modern lakóövezet

Egy modern lakóövezet terve is kirajzolódik: több mint 1000 lakóházzal, családi házakkal és sorházakkal, vásárlási lehetőségekkel és gasztronómiai kínálattal, szállodával és konferenciatermekkel. Óvoda, iskola, szakképzési központ mellett zöldterületek, játszóterek, szabadidős területek is lennének.

Létrehozták a FAKT Hungária Kft.-t, mely tavaly árverésen megvásárolta a területet. Továbbá az egyes projektelemekre tizenkét leányvállalatot is alapítottak.

Gazdasági fejlődés a térségnek

– Nagy nap a mai: mérföldkő Bezenyének, a térségnek, az országnak – emelte ki Márkus Erika bezenyei polgármester a keddi együttműködési szerződés aláírásán, melyre a faluvezetőt képviselőtársai is elkísérték. Az elöljáró a gazdasági fejlődés mellett az emberi kapcsolatok bővülését is reméli, s sok sikert és kitartást kívánt a beruházáshoz.

Érdemes volt ennyit várni

Szőke László hegyeshalmi polgármester személyes visszaemlékezéssel kezdte. Amikor húsz éve Márialiget felé kerékpározott, már ott állt az ipari terület táblája.

– És csak vártunk. Befektetők jöttek-mentek. A terület adott volt az államhatár közelségében. Most úgy gondolom, érdemes volt várni. Örülök, hogy mezőgazdasági fejlesztés lesz itt, ahol nap- és egyéb zöldenergiát használnak fel – fűzte hozzá a településvezető.