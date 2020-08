Kerékpáron Pannonhalma és Győr között

Javában épül és teljes egészében kirajzolódott a Győrt és Pannonhalmát összekötő kerékpárút nyomvonala. 2021-ben már két keréken tekerhetünk egymáshoz és ismerhetjük meg településeink értékeit.

A Győrt, Nyúlt, Écset és Pannonhalmát összekötő kerékpárút jelentőségéről a beruházás kezdeményezőjeként Kara Ákos országgyűlési képviselő nyilatkozott lapunknak. Mint mondja, a fejlesztés idegenforgalmi és szabadidős jelentősége mellett a településeken belüli és a települések közötti közlekedést, így például az iskolába, munkába járást is segíti. Meglátása szerint ezt a 17,7 kilométer hosszú, új kerékpárutat nagyon sokan fogják használni.

Nyár végére elkészül a teljes burkolat

„Győr, Pannonhalma, Nyúl és Écs értékei, látnivalói biztosan sokak számára vonzóak lesznek és az is látható, hogy egyre többen választják a kerékpáros szabadidős programokat. Hozzátette, turisztikai szempontból azért is jelentős ez a fejlesztés, mert a Győrön belüli szakaszokon keresztül a szigetközi kerékpárút is összeköttetésben lesz a pannonhalmival. A kerékpárút teljes hosszban a jövő év nyarának végére készülhet el. Emlékeztetett arra is, hogy Pannonhalmán nemcsak kerékpárút, hanem térségi tanuszoda is épül, és hamarosan átadják az új idegenforgalmi központot is.

Folyamatos a fejlesztés

„Orvosként és polgármesterként is az egészséges életmód fontosságát hangsúlyozom, amelyben nagy szerepet játszik a rendszeres mozgás. A kerékpározás pedig nemcsak emiatt egészséges, de környezetkímélő közlekedési mód is” – mondta dr. Dézsi Csaba András polgármester. Kiemelte, Győr folyamatosan bővíti kerékpárút-hálózatát, jelenleg is több helyszínen zajlik a kerékpáros infrastruktúra-fejlesztés. „A Modern Városok Program keretében megvalósuló Győr–Pannonhalma kerékpárút csatlakozik a városi kerékpáros hálózathoz, új utat nyitva a győriek, a környéken élők és a turisták közlekedéséhez.”

Közeleg az aszfaltozás a 8311-es úton

Kara Ákos országgyűlési képviselő egy másik fontos, ugyancsak kormányzati támogatással, a Modern Városok Program keretében készülő útépítési projekt állásáról, a Ménfőcsanakot, Győrújbarátot és Nyúlt összekötő, forgalmas 8311-es számú út felújításáról is beszámolt, amely szintén az ő kezdeményezésére valósul meg. Mint mondta, egy nagyon rossz állapotú, balesetveszélyes útról van szó, amely közel 20 ezer ember mindennapjait érinti. Burkolatfelújítás és csapadékvíz-elvezetési munkák zajlanak itt hosszú hónapok óta. „Ez a fejlesztés a ménfőcsanakiakat, a győrújbarátiakat és a nyúliakat is pozitívan érinti. Még négy hónap türelmet kérünk és a munkák legfontosabb részei a reményeink szerint megvalósulnak. Cél, hogy a győrújbaráti kontrasaroknál körforgalom is épüljön. Augusztus végétől októberig várhatóan újra aszfaltozási munkák is következnek, amelynek során szintén türelmet kérünk” – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

Az agyüttműködés a fejlődés záloga

„Ez a két beruházás összesen közel 5 milliárd forint összegű fejlesztést jelent a térségünk számára” – hangsúlyozta Kara Ákos. Hozzáfűzte, a jövőbeli töretlen fejlődésnek az az egyik legfontosabb eleme, hogy továbbra is jól együtt tudjanak működni az itteni települések.