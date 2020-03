Kényszerszabadságtól az otthoni munkáig – Ausztriába ingázókat kérdeztünk

Bizonytalanság uralkodik az Ausztriába kijáró magyar munkavállalók körében. Van, akinek megszűnt a munkahelye, mások kényszerszabadságon vannak, de olyanok is akadnak, akik a biztonsági előírások betartásával tovább dolgozhatnak.

A soproni és környékbeli munkásszállók fokozatos kiürülése mutatja, hogy Ausztriában is több munkahelyen leállt a termelés, üzletek, vendéglátóhelyek zártak be. Akinek megmaradt az ottani munkája, kijárhat dolgozni, az orvosoknak, ápolóknak ingyenes szállást is biztosítanak. A határátkelőknél jelentősen csökkent a forgalom, az ellenőrzések dacára többnyire folyamatosan halad a kocsisor. A határőrök a saját okmányok mellett a munkáltatói igazolást is elkérik.

Azok a magyar munkavállalók, akik kereset nélkül maradtak és rendelkeznek Ausztriában bejelentett lakcímmel, az osztrák hatóságoktól igényelhetik a munkanélküli-ellátást. Ennek hiányában itthon, az illetékes foglalkoztatási osztályon kell intézni az álláskeresőként való nyilvántartásba vételt, de leginkább az ügyfélkapun.

Kiveszik a szabadságot

– Szakácsként dolgozom egy bécsi étteremben, de március 14-én bezártunk – mondja a sopronkövesdi Szabó Tamás. Nem szűnt meg a munkaviszonya, munkaadója kérelmet nyújtott be állami finanszírozásra, ami azt jelentené, hogy az alkalmazottak megkapják a nettó fizetés 80–90 százalékát.

– Március közepéig dolgoztunk, arra teljes bér jár, amit április elején folyósítanak. Akkor derül majd ki, hogyan lesz tovább. Akinek maradt tavalyról szabadsága, annak beszámítják erre az időszakra, a 2020-ban összegyűlt szabadságot úgyszintén. Korrektnek tartom, nekünk is hozzá kell járulnunk ehhez a nehéz időszakhoz. Igyekszem a dolog pozitív oldalát nézni, több időt fordíthatok testedzésre és a kedvenc hobbimra, a motoromra – mondja.

Többméteres távolság

A mosonmagyaróvári Kusztor Dávid konstruktőrként (géptervezőként) dolgozik a határszéli Tadtenban egy élelmiszer- és vegyipari egyedi gépgyártó cégnél. Mint mondja, múlt héten volt náluk egy leállás, akkor is azért, hogy kikerüljék a nagy várakozást a hegyeshalmi határnál. Ekkor fizetett szabadságon voltak. – Ezen a héten folytatjuk. Tizenketten dolgozunk a cégnél, az üzemben meg tudjuk oldani a külön munkaállomások miatt a többméteres távolság betartását – fogalmazott.

Zárva az outlet

A mosonmagyaróvári Varga Evelin a parndorfi outlet egyik üzletében dolgozik üzletvezető-helyettesként. A bevásárlóközpont április 13-ig tart zárva. – „Kurzarbeitra” kerültünk, ami azt jelenti, hogy nem küldenek el minket a cégtől, a fizetésünk több mint 80 százalékát megkapjuk. Ez nemes gesztus az osztrák államtól, hogy így segít minket is, akik nem tudunk otthon dolgozni – mondta. – Most olyan dolgokat csinálok itthon, amire a teljes munkaidős állás és az ingázás mellett nem jut időm, olvasok, pihenek, nagytakarítok, s a legfontosabb: nem megyek sehova.

Home office-ban dolgozhat

Ausztria egyik legnagyobb építőipari vállalatánál dolgozik kontrollerként a fertőrákosi Sólyomfalvi Judit. Ő abban a szerencsés helyzetben van, hogy otthonról is el tudja végezni a munkáját. – Engedélyezték számomra a home office-t, így egyelőre annyiban változott az életem, hogy napközben itt topog mellettem a kislányom. De nálunk is bevezetik az úgynevezett Kurzarbei­tet, leáll az összes építkezés. Ez nagyjából ezer beruházást és tizenegyezer embert érint Ausztriában. Azért döntött így a cégünk, mert az építkezéseken nem tudták biztosítani a dolgozók közötti egyméteres védőtávolságot – mondja Judit.