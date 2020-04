Kékbe borult a soproni Tűztorony, a győri Jedlik-híd és az Aréna is – fotó, videó

Ma van az autisták világnapja, az Autisták Országos Szövetségének „Ragyogj kéken!” kezdeményezéséhez több város, köztük Sopron és Győr is csatlakozott.

Kék színnel világították ki az épületeket csütörtökön országszerte az autizmus világnapja alkalmából, a kezdeményezéshez Sopron és Győr is csatlakozott.

Magyarországon megközelítőleg 160.000 ember él autizmussal, és minden 15. család érintett. 2007. december 18-án az ENSZ 62/139-es határozata jelölte ki április 2-át az Autizmus Világnapjának azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmus spektrumzavarra, amely ma már tíz milliókat érint világszerte.

A járvány és a hozzá kötődő korlátozások mindenkit megviselnek, kiváltképp igaz ez az autizmussal élőkre.

– Számukra ez azért jelent nagyobb kihívást, mert az autisták egyik sajátossága, hogy rendkívüli módon igénylik a kiszámíthatóságot – mondta el dr. Zakár Andrásné, a győri Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány intézményvezetője.

– Igyekszünk mindent megtenni értük, ugyanakkor még ha nem is beszélünk róla, az ápoltak érzik rajtunk, hogy valami baj van. A spektrum széles, a nem beszélő autistától a nagyon jó képességekkel bíró autistáig mindenki megtalálható otthonunkban. Néhányuk állapota lehetővé teszi, hogy a helyzetről beszélgessünk velük, de van közöttük olyan is, aki pánikba esik a járvány hallatán, tehát terelni kell a figyelmét e témáról. Feszültséget okoz a bezártság is, a megszokottól eltérő életet kell kialakítani, ami egy stresszes folyamat az autizmussal élők számára.

Az intézményvezető azt is elmondta, hogy a jelen helyzetben komoly kihívást jelent, ha egy autizmussal élő kapja el a vírust és emiatt kórházba kerül.

– Ez egy nagyon nehéz helyzet lenne, mivel sokan közülük nehezen vagy egyáltalán nem képesek elfogadni a kórházi rendet és az orvosokat. Megijedhetnek és más magatartást tanúsíthatnak, amely megdöbbentheti az ott lévő betegeket, ápolókat, orvosokat. Ezért is nagyon fontos az orvosokat, ápolókat felkészíteni egy autista betegre. Ehhez ad támpontokat az Autisták Országos Szövetségének honlapja.