Kékbe borul a győri Jedlik-híd és az Aréna is csütörtökön

Magyarországon megközelítőleg 160.000 ember él autizmussal, és minden 15. család érintett. 2007. december 18-án az ENSZ 62/139-es határozata jelölte ki április 2-át az Autizmus Világnapjának azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmus spektrumzavarra, amely ma már tíz milliókat érint világszerte.

Miközben a jelenlegi világjárvány alatt az Együtt az Autistákért Alapítvány is arra buzdít mindenkit, hogy maradjon otthon, 2020. április 2-án, az Autizmus Világnapján szeretnék felhívni minél több ember figyelmét az autizmussal élőkre. Ennek érdekében újragondolták az Autisták Országos Szövetségének „Ragyogj kéken” kezdeményezését, és még több emblematikus épület megvilágítását szervezték le a világnapra országszerte, az autizmus kék színére. A világítások mellett bárki csatlakozhat az Autizmus Világnapjához otthon is, ha magára ölt valamilyen kék ruhadarabot és használja az #éniskékvagyok hashtaget.

Csatlakozva a kezdeményezéshez, Győr csütörtökön 19.45 órától, az autizmus színébe, „kékbe öltözteti” a Jedlik Ányos Hidat, valamint az Audi Aréna Győr épületét.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úgy fogalmazott,

Városunk örömmel csatlakozik a világnaphoz , ezért Győr két emblematikus épülete is kéken ragyog majd április 2-án. Bízom benne, hogy a kezdeményezés révén nem csak felhívjuk a figyelmet az autizmusra, hanem az autizmussal élők társadalmi integrációját is elősegíthetjük ez által. Győrben ezen a napon mindenki egy kicsit Árnics Katalinra is emlékezik, sok szeretettel.