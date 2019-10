Kedvenc ápolóink Sopronból

Ezúttal két, a hivatását és a beteget tisztelő ápoló történetét mutatjuk be.

A megye második legnagyobb kórházára – a sopronira – vonatkozóan is érkeznek jelölések a „Kedvenc ápolónk” kampányunk során. Ezúttal két, a hivatását és a beteget tisztelő ápoló történetét mutatjuk be, s miközben ezeket olvassák, újabb és újabb nevezések futnak be – Sopronból és Mosonmagyaróvárról is. Jó látni és olvasni a listát, holnap folytatjuk a nővértörténeteket.

„Szerencsére saját okon még nem sok időt töltöttem kórházban” – kezdi dr. Márkus István nyugalmazott egyetemi docens. Majd így folytatja: „Feleségem sajnos 2017-ben gégerákban megbetegedett, ettől kezdve fekvőbeteg volt egy ideig a soproni kórházban, majd rendszeresen jártunk kezelésre. Csak pozitív tapasztalatokat szereztem, ami a betegellátást illeti. Megítélésem szerint a soproni kórház valamennyi osztályán kiválóak az orvosok és a nővérek, az épületek szépek, jól felszereltek. Sajnos a versenynek csak egy győztese lehet, tehát itt most egy nevet emelek ki a sok jóból: ő Pusztai Julianna sztomatoterapeuta nővér a kórház sebészetén. Vele akkor találkoztam először, amikor a nejem gyomorszondát kapott 2018 áprilisában. Ezt követően őt kértem meg mint hospice-nővért, hogy vállalja a nejem házi gondozását, illetve felügyeletét. Ennek már másfél éve, így közelebbről megismertem a munkáját, a személyiségét.

Pusztai Julianna kiválóan képzett, munkáját rendkívüli odaadással végzi. Nagyon sokat dolgozik, de úgy tűnik, hogy elnyűhetetlen. Mindig derűs, a derűje a páciensekre is jó hatást gyakorol. Igazi nővér, akin látszik, hogy a munkáját hivatástudattal, szeretettel végzi. Ezért szavazok rá.”

A másik történet a gyermekosztályról érkezett: „A Soproni Gyógyközpont csecsemő- és gyermekosztályán dolgozó összes nővért nevezném, kiemelve Dvornikné Kótai Mariannát. 2018-ban az akkor 3 éves fiammal kerültünk az osztályra nagyon magas lázzal, mint kiderült, tüszős mandulagyulladása volt. Az ott dolgozó nővérek és orvosok rendkívül magas szaktudásról, de ami a legfontosabb, empátiáról tettek tanúbizonyságot. Mind közül kiemelném Dvornikné Kótai Marianna nővért, akire azóta is számíthatok, hiszen szabadidejében is szívesen segít. Hálásan köszönjük áldozatos munkájukat!” – írja a Bodor család.