Karácsonyi ajándék: ismeretlen fizette ki a nyugdíjas győri házaspár nagybevásárlását

Mint egy karácsonyi mese: a győri hiper Tescóban vásárolt egy kisnyugdíjas győri házaspár, amikor ott termett a kasszánál egy harmincas úr és kifizette helyettük a majdnem 20 ezer forintos cechet. A megilletődött pár lapunkon keresztül szeretne köszönetet mondani azért, hogy az idegen visszaadta hitüket az emberi jóságban.

„A győri hiper Tescóban vásároltunk pár napja. A kilences kasszához álltunk be, hatalmas volt a sor. Előttünk idős pár pakolt fel a szalagra” – kezdte beszámolóját a nem mindennapi esetről egy szemtanú, Attila.

Ott termett egy harmincas úr

„A néni még visszaszaladt egy káposztáért, a bácsi egy ideig várta a párját, majd szólt a kasszásnak, mégis húzza le a termékeket, fizetni fog. Ekkor ott termett egy harmincas, jól öltözött úr és megkérdezte a bácsit, hogy karácsony alkalmával kifizethetné-e helyette az összeget. A bácsi megilletődve igent mondott, erre az úr átnyújtotta a pénztárosnak a bankkártyáját, majd amilyen gyorsan jött, ugyanolyan gyorsan távozott is” – mesélte Attila. A végösszeg majdnem 20 ezer forint volt.

Tisztesség egy életen át

Egy kisnyugdíjas, hetvenes éveiben járó diplomás győri pár bevásárlását fizette az ismeretlen jótevő. Lányuk mesélt a Kisalföldnek a részletekről. „Szüleim idén ünnepelték negyvenedik házassági évfordulójukat. Testvéremmel késői gyerekek vagyunk, régimódi szellemben neveltek minket. Megtanítottak rá, hogy becsüljük és tiszteljük embertársainkat. Édesanyám mindig azt mondta nekem: úgy menj előre, hogy másokat nem gyengítesz meg. Mindig a becsületes utat járták, és bizony sok csalódás érte őket, mert vannak, akiknek a pénz fontosabb a tisztességnél. Két diplomával is földhöz vághatja az élet az embert, de akkor is hűnek kell maradni az elveinkhez, szorgalmasan dolgozni és hinni benne, hogy egyszer minden munkának beérik a gyümölcse. A nyugdíj mellett dolgoznak, kell a pénz a tüzelőre. Édesapám konok ember, még a gyermekeitől sem fogad el semmit úgy, hogy ne viszonozná. Először nem is értettem, hogyan fogadhatott el bármit is egy idegentől…”

Ott lesz a karácsonyfán a blokk

Ám a házaspár lánya azzal folytatta, hogy aznap este odahaza hosszan beszélgettek az ismeretlen motivációiról. Arra jutottak, hogy ami történt, számukra és a jótevő számára sem a pénzről szól. Ahogy az idős pár fogalmazott: az idei karácsony legszebb, legértékesebb ajándékát kapták, az emberi jóságban való hit érvényességét és az önzetlen szeretet létezését. „A szüleim nagyon mély érzésű emberek – mondta lapunknak a lányuk. – Éppen ezért a nevezetes hipermarketes blokkot egy képeslapba tették, ráírva jókívánságaikat és egy idézetet Ady Endre Az Úr érkezése című verséből, mindezek pedig szenteste ott lesznek a karácsonyfán.” Emellett lapunkon keresztül szeretnék tudatni a jótevővel, hogy mit kaptak tőle: azt, hogy most úgy érzik, hetvenévnyi keserű tapasztalattal a hátuk mögött is jól tették, hogy hittek abban, vannak még önzetlen, tiszta szívű emberek.