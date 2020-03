Kara Zsuzsanna: nem szabad öncélúnak lenni

A Győri Balett koreográfus-asszisztense három gyermekével várja otthon a kényszerkarantén végét. Az egyikük idén érettségizik, ikrei negyedik osztályosok. Kara Zsuzsanna szerint ajándék ez az időszak.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

– Egyik nap bevillant egy kép, hogy ez most nem a szokásos tavasz, amikor mindennap este hétkor érek haza a próbákról és alig látom a gyerekeket – mondja a Győri Balett próbavezetője, Kara Zsuzsanna. – Máté idén érettségizik, és talán ez az utolsó évünk így együtt. Abban a pillanatban, ahogy ez megfogalmazódott bennem, egyből ajándékként tudtam tekinteni erre az időszakra. Hálás vagyok a közös ebédekért, hogy ilyen sokat láthatom őket, még ha a logisztika néha nehézkes is.

– Mit hagyott félbe a munkahelyén?

– A Budapesti Tavaszi Fesztiválon mutatta volna be a társulat Lajkó Félixszel a Giselle-t, aminek a koreográfus-asszisztense vagyok. Nagyon remélem, hogy az a rengeteg munka, amit ebbe belefektettünk, nem vész kárba és hamarosan bemutathatjuk.

Felnőttek a feladathoz

– Hány felületet kell figyelniük, a napi feladatokhoz?

– Máté a Kazinczyban végzős, az ikrek, Virág és Zalán negyedik osztályosok a Gárdonyiban. Az iskolabezárás első napján, hétfőn tudtuk meg, hogy felvették őket is a Kazinczyba, szeptembertől ott folytatják a tanulmányaikat. Mindkét iskola tanárai és az osztálytársak is nagyon jól reagáltak az eseményekre és az új helyzetre. Úgy gondolom, hogy aki március közepéig tisztességesen tanult, annak nem okozhat gondot ez a kimaradás. Az érettségizőkön kívül másokon nincs olyan nagy teher. Ők meg már újat nem tanulnak, csak gyakorolnak, felkészülnek a vizsgára. Ehhez meg, azt gondolom, ideális az otthonlét. Azt láttam a gyermekeimen, hogy egy hétvége alatt képesek voltak felnőni a feladathoz és hétfőtől a világ legtermészetesebb dolgaként kezdtek neki a tanulásnak. Az iskolákból tökéletes anyagokat adnak le, nekem csak annyi a dolgom, hogy céltudatosan tereljem őket.

– Azért gondolom, nem unatkozik.

– Egyáltalán nem. (Nevet.) Figyelnem kell, hogy ne maradjon el semmi, és ha valamivel elkészültek, azt rögtön fotózzuk be és küldjük el, mert különben el lesz felejtve. Ahhoz, hogy ez a rendszeresség megmaradjon, a napi rutin mentén tudjunk haladni, némi humorral átitatott szigort kellett bevezetnem.

Cetlik a falon

– Mire gondol pontosan?

– Például amikor megjelent idehaza a járvány, cetliket ragasztottam a lakás különböző pontjaira ilyen feliratokkal, hogy „Moss kezet!”, „Vedd le a cipőd!”. Most, hogy itthon vagyunk, azt szeretném, ha tényleg mindenki mindennel időben végezne és senkinek se kelljen könyörögnöm vagy többször ugyanazt elmondanom. Ragasztottam ki új cetliket, amiken ez áll: „Megcsinálom, anya!” Csak hogy ne kelljen gondolkodniuk a válaszon.

– Mivel töltik ki a tanuláson kívüli időt?

– Nincs tévénk, de egyáltalán nem is hiányzik. Szerencsére mindenki szeret olvasni, Zalán most éppen A Gyűrűk urát, Virág Harry Pottert, Máté történelmi és politikai folyóiratokat olvas. Társasozunk, kártyázunk, csocsózunk és van egy kis előkertünk, ahova ki tudunk menni mozogni. A tesiórákat is ott tartjuk meg, együtt aerobikozunk vagy a dzsúdóedzőtől kapott feladatokat hajtjuk végre. Nekem is jólesik mozogni. Táncművészként ügyelnem kell a kondíciómra, erősítenem kell az izmokat és megtartanom az ízületek hajlékonyságát. Aztán itt vannak még a zeneórák is, amiket be kell iktatni. Nekem nagyon tetszik, hogy élő videóban jelentkeznek a zenetanárok, így sem Zalán ütős-, sem Virág zongoraórái nem maradnak el.

Ne legyen teher a házimunka

– A napi rutin az ön számára is nagy fordulatot vett?

– Ezt a nagyipari főzést nehezen szokom meg, főleg, hogy tizenöt perc alatt eltűnik, amivel órákat dolgoztam. Próbálok, mint ahogy próbáltam eddig is, nem a háztartásom rabja lenni. Az a ruha, amelyik ereszti a színét, nem közénk való, mert nem válogatok színek szerint. És az a ruha, amelyik száradás közben nem lógja ki magát, annak sajnos nincs helye a családunkban. Persze a fiúknak hajlandó vagyok inget vasalni, de nem szeretem, ha erről szól a napom. Igen, ez most nagy váltás volt nekem is. Anyukám, akire eddig mindenben számíthattam, természetesen nem mozdul ki otthonról. A gyerekek 2,5 éves kora óta hordta-vitte őket. Bölcsi, ovi, különórák, korcsolya, edzés… Most mi megyünk hozzá, szigorúan csak a lépcsőházig, ott lepakoljuk a neki szánt dolgokat és jövünk is el. Nagyon nehéz ez mindannyiunknak.

– Aggódás, félelem, a közelség hiánya?

– Próbálom szűrni a nagyvilági lármát, ami a vírussal együtt ömlik mindenhonnan. Az ember próbál higgadtan, objektíven eligazodni, informálódni és természetesen nem túldramatizálni. De nem könnyű. Főként úgy nem, hogy édesapámat már korábban elvesztettük. Persze hogy félti az ember a szeretteit.

Maradjon velünk minden pozitívum

– Mit gondol? Mik azok az új élethelyzetek, amiket érdemes lenne magunkkal vinni a jövőbe?

– Az összes pozitívumot. Kezdve azzal, hogy rá kell eszmélnünk mindannyiunknak, hogy az öncélúság nem vezet sehova. Minden egyes ember része a nagy egésznek. Ez a helyzet azt tanítja nekünk, hogy felelősséggel tartozunk egymásért. Vegyük észre egymásban az érző embert. Maradjunk tudatosak, szervezettek, fegyelmezettek. Nekem az is tetszik, hogy új dimenziók születtek a szülő-gyerek, tanár-gyerek, szülő-tanár kapcsolatokban és a kommunikációban. Ha türelemmel és fegyelemmel túl leszünk ezen a járványon, már nem ugyanaz lesz a világ, amiben élünk. Jobb lesz, szerethetőbb, emberibb, figyelmesebb és felelősségteljesebb.