Kapuváron felújításra költik a strandszezon „veszteségét”

A tulajdonos kapuvári önkormányzat és a Flóra Gyógyfürdő üzemeltetője a strandüzemeltetésre vonatkozó biztonsági előírások, illetve a várható költségek és bevételek áttekintése után együttesen úgy döntöttek: az idei szezonban nem nyit ki a kapuvári strand, hanem az a szezon kalkulált „veszteségét” inkább a létesítmények felújítására költik.

„Nehéz időket élünk” – kezdte Hámori György polgármester. „Életünk szinte minden területén hétről hétre változik minden. A terveink, amelyeket az idei évre kitűztünk, mára már átgondolásra, átdolgozásra szorulnak. 2020-ra komoly összeget terveztünk a strandfürdőnk felújításának első ütemére, amely alapján a munkálatok rendben meg is kezdődtek. Lebontattuk a régi rossz állapotban lévő faépületeket, felújíttattuk a járdák jelentős részét és tereprendezésre is sor került. Szerettük volna, ha a szezonnyitásra már egy rendezettebb környezet fogadja a látogatókat, további terveink is voltak. A koronavírusos helyzet azonban mindent felülírt. A munkálatok leálltak, illetve a költségvetés bevételi oldalának drasztikus csökkenése miatt átütemezésekre kényszerültünk. Figyelembe véve a város biztonságos működését, a megindult fejlesztések folytatását egy későbbi időszakra halasztottuk. Most, hogy a korlátozó intézkedések enyhítése lehetővé tenné a strandok nyitását, a kapuvári Flóra Termálfürdő vezetőjével leülve alaposan megfontoltuk az idei strandszezon lehetőségeit. Osztottunk szoroztunk, azonban sem a leszűkült költségvetés, sem a biztonsági lehetőségeink nem mutattak abba az irányba, amely szerint kinyithatnánk a fürdőt.”

„A kültéri termál-gyógymedencéink, és a fedett térben üzemelő medencék nyitása jelenleg nem engedélyezett. A 65 év felettieknek pedig különösen nem ajánlják most a fürdők látogatását. Az illetékes hatóság megküldte számunkra azokat az ajánlásokat, iránymutatásokat, amelyeket úgy érzünk, hogy felelős szolgáltatóként maradéktalanul be kell tartanunk„ – mondta Szűcs Kálmán. ”E szerint – több intézkedés mellett – például a mi fürdőnk esetében is egy ember számára négy négyzetméter vízfelületet és 16 négyzetméter zöldfelületet kell biztosítani. A korlátokat, a kiszolgáló helyiségeket óránként fertőtleníteni kell. Az eddigi kötelező klórmennyiséget többszörösére kell emelni. A Flóra gyógyfürdő vendégköre főként a 65 év felettiekre épül, ők a gyógyvíz miatt jártak a fürdőnkbe. Ők elmaradnának és ez jelentős bevételkiesést okozna. A lecsökkentett kapacitás miatt töredékére esik a bevétel, miközben a járvánnyal kapcsolatos higiéniai és szociális eljárásrend betartása megsokszorozza a költségeket. Vannak olyan régi típusú medencéink, amikre még szigorúbbak volnának a higiéniai kötelezettségeink.„

A tulajdonos önkormányzat és a strand üzemeltetője mindezeket mérlegelve közösen úgy döntöttek, hogy a fürdő idén nem nyit meg.

„Sajnos nincs olyan gazdasági forgatókönyv, amely alapján a strand akárcsak rentábilisan is üzemeltethető volna. Sok milliós veszteséggel kellene számolni, amely még tovább hátráltatná a felújítási munkák folytatását. Ezeket a milliókat inkább a felújításra költjük” – nyilatkozta Hámori György.

A tulajdonos és az üzemeltető úgy vélik, az idei rendkívüli szezonra elköltendő „veszteségből” a tanmedence teljes felújítása elvégezhető lesz a következő nyárra.