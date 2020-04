Kapuváron az utcákat és tereket is fertőtlenítik – Adományszámlát nyitott az önkormányzat

Fertőtlenítés Kapuvár utcáin, azonnali támogatás a helyi mentőknek, egészségügyimaszk-felajánlás a városnak.

– Elismerve és megköszönve a kapuvári mentőknek a járvány­ügyi helyzetben végzett erőfeszítéseit, a stratégiai munkacsoportunkkal egyetértésben négyszázezer forint azonnali segítséget nyújtottam a munkájukhoz. A támogatást védőeszközök, takarító-, tisztító- és fertőtlenítőszerek és -eszközök vásárlására fordíthatják – tudtuk meg Hámori Györgytől, Kapuvár polgármesterétől, aki a Kisalföldnek elmondta, nemrégiben kétezer egészségügyi maszkot kapott a város az Intretech Hungary Kft.-től, melyet a városházán dr. Hoffer Imre alpolgármester vett át az üzem kapuvári dolgozóitól.

– Köszönöm a cég vezetőinek a segítségét. A maszkokat többek között a háziorvosi és gyermekorvosi ellátásban dolgozóknak, a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Központ munkatársainak, a rendőröknek, tűzoltóknak, óvodai és bölcsődei ellátásban részt vevőknek adtuk át – sorolta a városvezető.

A közterületekre kihelyezett plakátok sora figyelmeztet az otthon maradás fontosságára, melyet Hámori György a közösségi oldalán is közzétett, lehetőséget adva annak kinyomtatására, illetve arra, hogy ily módon minél többen kihelyezhessék ablakaikba. Odafigyelve a kapuváriakra, a Kapukom Kft. munkatársai folyamatosan fertőtlenítőszeres oldattal mossák, takarítják a város járdáit, köztereit, kerékpárútjait, s a héten az utcákra is sor került a városban és Öntésmajoron is, melyhez Borsodi Sándor vállalkozó is felajánlotta segítségét.

A városvezetők a kapuváriak összefogását kérik maszkok készítéséhez. A varrni tudók jelentkezését Budai Tünde, a projekt koordinátora várja a 06-20/529-3250-es telefonszámon. A kezdeményezéshez a kapuvári önkormányzat textíliát vásárolt, valamint a Kapuvári Ruhaipari Zrt. („Zsebkendősök”) és a Diadal Ruhaipari Zrt. is nagy értékű alapanyag- felajánlást tett. A varrásra előkészített textíliát személyesen eljuttatják azokhoz, akik a maszkok elkészítésében segítenek.