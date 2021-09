Kapuvár Térségi Általános Iskola: Horváth László újabb öt évre az igazgatói székben

Horváth László újabb öt évre kapott megbízást a jelenleg nyolc iskolát magába foglaló Kapuvár Térségi Általános Iskola irányítására. Az igazgató ismertette az elmúlt egy évtized eredményeit és a jövő terveit.

Horváth László 2006-ban került a kapuvári, akkor még önálló intézményként működő Széchenyi-iskola igazgatói székébe. Egy évvel később három kapuvári és hat vidéki iskola összevonásából megalakult a Kapuvár Térségi Általános Iskola, amelynek 2011-ben az önkormányzat, majd 2016-ban a tankerület megbízásából vállalta az irányítását, s ennek folytatásával bízták meg újabb öt évre.

Az elmúlt egy évtizedben is sokat fejlődtek az iskolák, közülük a legnagyobb léptékű volt önkormányzati pályázat révén a Széchenyi-iskola energetikai korszerűsítése, a tankerület és a Klebelsberg Központtal együtt levezényelt Pátzay-iskola külső felújítása, fűtéskorszerűsítése, napelemrendszer kiépítése, a vitnyédi iskola tetőcseréje, vagy épp Veszkényben a mosdók felújítása. Az informatikai tudásuk és felszereltségük is bővült, minden nevelő kapott notebookot, illetve a Pátzay-iskolába kísérleti jelleggel 90 tablet érkezett, de a szárföldi és babóti iskolákba is került belőle.

A tervekről az igazgató elmondta: – Nagy feladat lenne az udvari játékparkok fejlesztése, bízom benne, hogy lesznek erre pályázatok. A Széchenyiben és Pátzayban elmaradt a mellékhelyiségek felújítása, az utóbbiban a megnövekedett óraszám miatt szükségszerű lenne új tornaterem kialakítása, a Széchenyiben pedig a kerítés folytatása, amihez már megvan a vasanyag. Remélhetőleg a Határtalanul programban elnyert külföldi kirándulásokat is jövőre bepótolhatjuk. Az oktatásban továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományaink őrzésére, az egészségtudatosságra nevelésre, a kulcskompetenciák és egyéni képességek fejlesztésére – sorolta, majd nehézségként említette a nyugdíjba vonuló kollégák utánpótlását, valamint az emelkedő óraszámok miatti többletfeladatokat.

Az igazgató az elmúlt időszak nagy kihívásáról, az online oktatásról megjegyezte: – Az első időszak az új oktatási forma elsajátításáról szólt, majd az előző évi tapasztalatokat leszűrve a következő évre már nyáron felkészültünk. Nagy utat jártunk be az informatikai fejlődés területén. – A háromgyermekes apaként is érintett igazgató végül elmondta: – Nem- csak a nevelőknek, a gyerekeknek is jár a dicséret, hogy aktívak voltak, ahogy a szülőknek is, hogy kitartóan támogatták gyermekeiket.