Kápolnát adtak át a győri kórházban – fotók

A C2 épület hatodik emeletén olyan helyiséget alakítottak ki, ahol a hívek szép környezetben kulcsolhatják imára a kezüket.

A Petz-kórház fennállásának 270 éve alatt mindig volt olyan hely, ahol imát mondhattak a gyógyulásért vagy épp a csodáért a betegek, illetve a hozzátartozók. A Zrínyi utcai telephely kiürült, azóta a Vasvári Pál úti központi tömbben volt ugyan egy szoba, amely ezt a célt szolgálta, de nehéz lett volna kápolnának nevezni. A Győri Egyházmegye 9,7 milliós támogatásával, s a kórház 1,8 milliós saját vállalásával a C2 épület hatodik emeletén olyan helyiséget alakítottak ki, ahol a hívek szép környezetben kulcsolhatják imára a kezüket.

A szerdai átadáson, illetve felszentelésen dr. Tamás László János főigazgató így fogalmazott: „Gyakran találkozunk azzal a pillanattal, amikor belátjuk, a lélek ápolása több, mint amit adni tudunk.” Ebben a kápolnában orvos és beteg, ápoló és hozzátartozó bármikor imádkozhat, hisz az ajtó mindig nyitva áll. Elsősorban azokra a betegekre számítanak, akik az ágyuk mellől fel tudnak ide jönni; szentmiséket is tartanak, de akár az is előfordulhat, hogy egy esküvőt tartanak majd itt. Mint kiderült, volt ilyenre példa (ahogy filmekben is láttuk), de akkor még a kórteremben köttetett a frigy. Most kápolnában mondhatja ki az igent a pár, ha a sors ilyen helyzet elé állítja őket.

Veres András megyéspüspök a kórházi szentmisén közös imára hívta a megjelent híveket: akik ide belépnek, találják meg hitüket Istenben, aki a legnehezebb pillanatokban – amelyet egy betegség is jelent – segít nekik, illetve az őket gyógyítóknak.