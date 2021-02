Kaliforniába kerül a kegykép Csornáról

Hatvan évvel ezelőtt a kommunizmus elől Csornáról menekült premontrei szerzetesek alapították meg Kaliforniában a Szent Mihály Premontrei Perjelséget. Eredeti rendházukat kinőtték, újat építettek, melybe az „anyarendház” szép ajándékot küld rövidesen: a Rábaközi Boldogasszony-kegy- kép másolatát, melyet a hétvégén áldottak meg ünnepi szentmisén.

Hetvenegy évvel ezelőtt, a szerzetesrendek erőszakos megszüntetése után hét csornai premontrei szerzetes indult útnak. Nem tudták, hova tartanak és azt sem, kijutnak-e egyáltalán élve a lezárt országból. Mindannyian túlélték a menekülést, a zöldhatáron keresztül, a Hanság-főcsatornán átúszva kerültek végül Ausztriába, majd onnan Amerikába, Kaliforniába. Hatvan évvel ezelőtt ők alapították meg odakint a Szent Mihály Premontrei Perjelséget, amely azóta apátsággá vált. Az ott élő szerzetesek komoly ajándékot kapnak a csornai „anyarendházból”. A Rábaközi Boldogasszony kegyképének másolatát.

A kegykép 1757 táján került Morvaországból a csornai kolostorba. Csodás gyógyulások, imameghallgatások fűződnek hozzá, a helyiek mindig tisztelettel néztek az alkotásra és gyakran fohászkodtak a Rábaközi Szűzanyához. A kép még az 1790-es nagy tűzvészt is átvészelte, amiben pedig a templom is leégett. Az újjáépítés után a templom északi oldalán, díszes oltáron kapott helyet. A kegykép kicsi másolatát eddig is őrizték az amerikai premontrei rendházban. Az épületet a rend kinőtte, hiszen százan vannak már, így új rendházat építettek. Oda küldik el légipostán a hétvégén megszentelt másolatot Csornáról.

Fotó: Erdős Zsolt / Kisalföld

Boldvai Márton Bertalan premontrei perjel az ünnepi misén szentbeszédében kiemelte: a Rábaközi Boldogasszony képének segítségével Isten több száz esztendeje lép be életünkbe. „Néhány ilyen esetre márványtáblák emlékeztetnek, de nem csak ilyen alkalmakkor lép Isten az életünkbe. Minden helyzetben velünk van, amikor megtapasztaljuk a Szűzanya gondoskodását. Amikor egy-egy fohásszal kértük segítségét, Isten ugyancsak belépett az életünkbe. Amikor a Rábaközi Szűzanya kegyképét ünnepeljük, akkor ezért is hálát mondunk” – fogalmazott Bertalan atya. Hozzátette: ezt az érzést az Amerikába induló rendtársaik is tapasztalták, hiszen a Szűzanya velük volt és elkísérte őket. Túlélték vállalkozásukat, eljutottak Amerikába és megalapíthatták új közösségüket, a premontrei rendházat, aminek első neve Újcsorna volt és tulajdonképpen a csornai apátság noviciátusaként, növendékházaként működött.

„Eltelt azóta hatvan év és azt látjuk, hogy a Rábaközi Szűzanya áldása kísérte munkásságukat és ők nem felejtették el tiszteletét. Az elmúlt évtizedekben biztosan sok, már amerikai premontrei szerzetesnövendék vagy idősebb atya töltött el hosszú időt imádsággal a kegykép kicsi másolata előtt. Most, hogy új otthonukba költöznek, is szükségét érzik a Rábaközi Boldogasszony jelenlétének és áldásának. Soha ne felejtsük el mi sem, hogy nem tudunk kiesni a Szűzanya kötényéből, ezért tiszta szívvel kérjük, ahogy őseink is évszázadokon át kérték a közbenjárását. Hogy megtapasztalhassuk, hogy Isten belépett és ma is belép életünkbe” – fejtette ki gondolatait Boldvai Márton Bertalan.

A szentmisén Fazakas Zoltán Márton csornai premontrei apát áldotta meg a kegykép másolatát. Az ajándékot hamarosan repülőgépen küldik el a kaliforniai Szent Mihály-apátságba. A szentmisébe az interneten keresztül az amerikai szerzetesek is bekapcsolódtak, melynek végén ősi premontrei énekkel köszöntötték a Boldogasszonyt.

Boldvai Márton Bertalan mondott ünnepi szentmisét a Rábaközi Boldogasszony-kegykép oltáránál.

Fotó: Erdős Zsolt