Július elsejétől igényelhető a facsemete a Győrben született gyermekek után

A nagyszabású program évente mintegy ezer új facsemete telepítését foglalja magában.

Július elsejétől minden Győrben született gyermek után igényelhető az a facsemete, amelyet a gyermek családja, vagy a Győr-Szol Zrt. ültethet el az őszi fatelepítési szezonban.

Az évente mintegy ezer új facsemete telepítését magában foglaló, nagyszabású faültetési program Dr. Dézsi Csaba András polgármester kezdeményezésére egy új elemmel bővült, amely a zöld szemlélet mellett szimbolikus jelentőséggel is bír.

„Tavaly év végén azért kezdeményeztem, hogy minden Győrben született gyermek után ültethessen egy fát a családja, mert aki gyermeket vállal, az a közös jövőnkért tesz, ahogy aki fát ültet, az is a jövőre gondol” – fogalmazott Dr. Dézsi Csaba András. Elmondta, a gyermekek utáni faültetésnek – a gyakorlati haszna mellett – szimbolikus jelentése is van: Ha a gyermek felnő, és esetleg elkerül a városból – például a tanulmányai miatt -, a gyökerei idekötik, a város visszavárja őt, ahogy az érte ültetett fa is.

A gyermekek után a szülő vagy a gyermek törvényes képviselője igényelheti a fát, amelyet az igénylők ültethetnek el a saját lakókörnyezetükben, de a Győr-Szol Zrt-re is bízhatják ezt a feladatot.

Az igénylőlap letölthető a www.gyorszol.hu weboldalról, de az ügyfélszolgálati irodában is kitölthető, ahol a személyazonosító okmány és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása mellett lehet leadni az igénylést.

Fa igénylésére a 2020. január 1. után született gyermekek hozzátartozóinak van lehetősége, amelyet a gyermek születését követő kilenc hónapon belül lehet kezdeményezni. A szeptember 31-ig elbírált igényeket a közszolgáltató az őszi faültetési program keretében teljesíti, illetve a magánterületre ültetendő fákat az igénylőknek átadja. A szeptember 31. után jóváhagyott igényeket a következő év őszén teljesítik.