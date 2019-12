Jótékonysági adventi könyvvásár a Jerevánon

Kedden jótékonysági adventi könyvvásárt tartottak a Jereván egyik legszebb közösségi terén, a szolgáltatóház ünnepi díszbe öltözött átriumában, a településrész adventi koszorúja mellett, ahol hatalmas érdeklődés kísérte a programot. Az érdeklődőknek alkalma nyílt egy-egy pohár forró tea, adventi forralt bor mellett beszélgetni is.

– A Jereváni Advent idei rendezvénysorozatának alkalmai igyekeztek minden korosztálynak meghitté és egyben örömtelivé tenni a készülődés időszakát. Advent időszakában a köztéri adventi gyertyagyújtás, a hatalmas erejű hangverseny, a bölcsődék és óvodák bensőséges ünnepségei: lelki töltetű adventi üzenettel, énekkel zenével, verssel, fénnyel teremtették meg a közös ünnepvárás alkalmait – mondta Tóth Éva, a Jereván Településrészi Önkormányzat elnöke.

– A Jereván lakótelep rendezvényeinek a sikerét a közösség ügyei iránti elkötelezettség adja, ami a körzet képviselőjének, Tóth Éva munkáját meghatározza, az, amiként megteremtette az eredményeket és a sikereket előmozdító példamutató összefogást – hangsúlyozta Csiszár Szabolcs alpolgármester, aki maga is kilátogatott a rendezvényre Magas Ádám önkormányzati képviselővel együtt. A várakozás időszaka különlegessége miatt is a könyvvásár szervezői, támogatói és adományozói között volt ezúttal a KÉSZ Soproni Szervezete és a KDNP Soproni Szervezete, továbbá a Lővéri Nyugdíjas Klub is, és a könyvekkel támogatói voltak a Széchenyi István Városi Könyvtár és a Cédrus Könyvesbolt.

Tóth Éva, a Jereván Településrészi Önkormányzat elnöke hozzátette: öröm, hogy a Jereván jótékonysági rendezvényein igen nagy számú érdeklődő vett részt, akiknek adományát a Szent Imre plébánia által rendszeres támogatásban részesülők karácsonya még szebbé tételére fordítja.