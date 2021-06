Jótékony célra gyűlnek a kupakok a Széchenyi István Egyetemen

Az utóbbi hónapokban számos településen állítottak fel – jellemzően szív alakú – kupakgyűjtő fémkonténereket szerte az országban. Ez a győri Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzatát is megihlette, amelynek tagjai a Kollégiumi Irodával együtt kezdeményezték egy hasonló tároló elhelyezését a győri campuson. A kupakgyűjtés egyszerre szolgálja a környezetvédelmet és a jótékonyságot: hamarosan a hallgatók szavazhatják meg, melyik helyi alapítványt támogassa ezzel az intézmény.

Szó szerint szívet melengető hírről számolhatunk be: kupakgyűjtő szív létesült a Széchenyi István Egyetem győri campusán. A tároló már egy hete várja a színes műanyag kupakokat, megfigyelésünk alapján nem is alaptalanul, hiszen rendületlenül töltik fel a hallgatók és persze a közelben élő győri polgárok. Ez fontos is: bár a szív az egyetemen található, várja a kupakokat mindenkitől. Minél többen találnak rá, annál jobb.

A szív ugyanis bár szép, ízléses, s a színes kupakhalom is jól mutat benne, de alapvetően nem esztétikai, hanem karitatív célokat szolgál. A műanyagból befolyó összegből nemes ügyet támogat majd az egyetem.

„Még nem dőlt el, melyik helyi alapítványt kívánjuk segíteni, jelenleg a lista összeállítása zajlik. Amint megvagyunk vele, a kollégium Facebook-csoportjában megosztunk majd egy felhívást és szavazásra bocsájtjuk a kérdést, így a hallgatók dönthetik el, kiket támogassunk ezzel” – árulta el portálunknak Varga Alíz, a Kollégiumi Bizottság elnöke.

Egy kilogramm kupakért hozzávetőlegesen ötven-hatvan forintot szokott adni az átvevő, egy ilyen szívben pedig száz kilónál is több szokott összegyűlni, így egy-egy ürítés több ezer forintot jelenthet a rászorulóknak. Mindezzel ráadásul nemcsak jótékonykodunk, hanem a környezetet is védjük, hiszen a kupakok külön gyűjtése is a szelektív hulladékgazdálkodás, valamint az újrahasznosítás egy – amúgy rendkívül látványos és népszerű – formája.

A projekt eredeti ötletgazdája Németh Szilvia, a Kollégiumi Iroda munkatársa volt, aki megkereste a kezdeményezéssel a Hallgatói Önkormányzatot, valamint a Kollégiumi Bizottságot, akik felkarolták az ügyet. A megvalósítást Scheck Gergő, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat alelnöke vállalta magára.

„Szerencsére jó kapcsolatom volt egy kőszegi céggel, ahol térítésmentesen elkészítették a szívet, és ingyenesen ide is szállították. A betonalap megépítését és a rögzítést pedig az Uni-Famulus munkatársainak köszönhetjük” – mondta Gergő, aki hozzátette: a legnagyobb fejtörést az okozta számára, a campuson belül hol lenne a legmegfelelőbb hely a konténernek, és végül a két kollégium közötti frekventált területet választották, bízva abban, hogy a lehető legtöbb hallgató veszi észre, és a könnyű megközelíthetőség miatt sokan élnek majd a kupakok gyűjtésének lehetőségével.

„Azzal számolunk, hogy szeptembertől, amikor visszajönnek a hallgatók a campusra, akár havonta, másfél havonta megtelik majd a szív” – folytatta az alelnök. „Egyelőre pozitívak a visszajelzések, a Facebook-posztunk az átlagoshoz képest sokszoros elérést generált. Mindenkit arra buzdítunk, szóljon a barátainak, ismerőseinek, hogy az egyetemen van egy ilyen lehetőség, ne dobják ki a kupakokat, hanem segítsenek vele” – lelkesített mindenkit Gergő.