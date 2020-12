Jól vizsgázott a teszteken az Arrabona Racing Team új autója

Bár eredetileg áprilisra tervezték, a járványhelyzet miatt végül októberre készült el a győri Széchenyi István Egyetem hallgatói versenycsapata, az Arrabona Racing Team (ART) új autója. Az ART_07 a tesztek tanúsága szerint beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a jármű teljesítménye minden fontos paraméter szerint javult az előző modellhez képest. De egész pontosan hogy is telt az utóbbi időszak az ART számára és mi várható a jövőben? Erről beszélgettünk a csapat nyáron megválasztott új menedzsmentjével.

A Széchenyi István Egyetem nagy figyelmet fordít a gyakorlatorientált képzésre. Ennek jegyében több hallgatói csapat is működik az egyetemen, amelyek segítik a fiatalokat abban, hogy valódi projektekben is kipróbálják magukat. Ezek egyike az Arrabona Racing Team, amely Formula Student-autót fejleszt.

A koronavírus felborította a naptárt

Idén februárban úgy tűnt, minden korábbinál előbb, már áprilisra készen lehet az Arrabona Racing Team új, ART_07-es autója. A tervek rekordmennyiségű tesztet írtak elő, hogy a csapat felkészülten vágjon neki a nyári versenyszezonnak, ám az év végül másként alakult – mindennek oka pedig nem más, mint a koronavírus.

A korlátozó intézkedések életbe lépése miatt minden csapattagnak ki kellett költöznie a kollégiumból, és pont akkor voltak kénytelenek otthagyni a műhelyt, amikor a személyes jelenlét elengedhetetlen: az új autó összeszerelésekor. Hamarosan az is kiderült, hogy a járványhelyzet miatt valamennyi nyári Formula Student-versenyt törlik, így a csapat szokásos éves menetrendje is felborult. Nyilvánvalóvá vált, hogy ilyen körülmények között képtelenség tartani az eredeti határidőket.

„A karantén hónapjaiban felszabaduló időt önmagunk fejlesztésére fordítottuk” – nyilatkozta portálunknak Sebestyén Regina, az Arrabona Racing Team csapatvezetője. „Dokumentációkat írtunk, előadástechnikát tanultunk, beszélgettünk a hosszabb távú terveinkről. Igyekeztünk hasznosan tölteni ezeket a hónapokat” – részletezte, majd emlékeztetett: ugyan a nyár folyamán néhányan visszatérhettek a campusra, az autó építését tanévkezdésig már nem tudták befejezni, mert néhány kompozit alkatrészre várniuk kellett a gyártóktól.

„Az idei szezonban a Formula Student Online volt az egyetlen versenyünk, melyen a nyolcadik helyezést értük el. Mivel nyáron a csapat fele otthonról dolgozott, próbáltunk minél több időt szakítani a csapatépítésre, valamint a csapat működésének részletesebb elemzésére. Mindezek mellett gördülékenyen lezajlott a vezetőségváltás is” – árulta el Regina, aki át is adta a szót Orova László konstrukciós vezetőnek, amikor az új autó teszteredményeiről érdeklődtünk.

Legjobb mért kör a kecskeméti tesztnapon

„Az ART_07-es konstrukcióhoz februárban 400 tesztkilométert terveztünk, decemberre ennek felét teljesítettük. Ennek oka, hogy csak októberben tudtuk felszerelni az aerodinamikai elemeket a járműre, így ezután kezdődhetett el az érdemi tesztelés” – tájékoztatott a fiatal mérnökhallgató.

László elmondta, hogy eredetileg négy hónapot töltöttek volna teszteléssel (a versenyeket is beleértve), ez a járvány miatt két hónapra szűkült.

„A legtöbb kilométert a gönyűi kikötőben futotta az autó. Hétköznap délutánonként, munka után jártunk ki hozzájuk, ez volt a megállapodás. Ezen kívül a ZalaZone-on volt két nagyobb tesztünk, valamint Kecskeméten vettünk részt egy teszthétvégén. Ez utóbbit tekintettük az ősz legfontosabb eseményének, hiszen ott debütált az ART_07-es, ott tudtuk lemérni az autó valódi képességeit” – fogalmazott.

A magyar csapatok számára a kecskeméti tesztnap jelentette az egyetlen, versenyre valamennyire is hasonlító eseményt ebben az évben – nem is volt kérdés, hogy mindenki részt vesz, aki csak tud. A mezőnyt hat csapat alkotta; a győriek az ART és a SZEngine révén képviseltették magukat, Budapestről érkezett a BME FRT és a BME Motorsport, valamint ott voltak a miskolciak és természetesen a házigazda kecskemétiek is.

„Úgy találták ki a tesztnapot a szervezők, mintha egy Formula Student-verseny lenne. Volt gépátvétel, kötelező fékteszt. Profin megoldották” – szólt közbe Kapocsi Máté, csapatvezető-helyettes. „Olyan volt a hangulat, mint egy versenyen, csak jóval családiasabb környezetben, statikus számok nélkül. Két fő program volt, a gyorsulás illetve az autocross. (Utóbbi esetében egy mért kört kell teljesíteni a pályán – a szerk.) Számunkra mindkettő jól sikerült, a legjobb pályaidő a miénk lett” – árulta el.

De vajon mennyiben váltotta be az autó a hozzá fűzött reményeket? László szerint nagymértékben.

Jó úton haladnak

„Az ART_07-től azt vártuk, hogy sokkal jobb legyen a gumik tapadása, ennek érdekében leváltottuk a Continental abroncsokat Hoosierre, új futóművet alakítottunk ki, és minden eddiginél szofisztikáltabb szárnyakat és diffúzort terveztünk. A tesztek alapján elmondható, azokat az értékeket látjuk, amikre számítottunk. A gumik teljesítménye ég és föld a korábbiakhoz képest, az autó aerodinamikája is látványosan javult. Összességében tehát az adatok azt igazolják, hogy helyes döntéseket hoztunk a tervezőasztalon, sokat lépett előre a csapat” – összegzett a leendő mérnök.

Fontos hozzátenni, a tesztelésnek alapvetően három célja van. Az egyik a gyerekbetegségek kiszűrése, vagyis az, hogy a gyártási hibákból eredő problémák minél előbb derüljenek ki (ne élesben, a versenyeken okozzanak gondot). A másik, hogy meg kell találni az autó ideális beállításait, amiket sok-sok kilométer után lehet kitapasztalni. A harmadik pedig nem más, mint hogy megnézzék, a valóságos működés megfelel-e a tervezettnek, azaz a ténylegesen mért adatok mennyiben térnek el a szimulált eredményektől. Ennek ismerete kulcsfontosságú a következő autó fejlesztésénél.

„Minden szeptemberben úgy kezdjük a következő autó tervezését, hogy az előző autó adatai a rendelkezésre állnak. Kell egy visszajelzés arról, hogy az adott alkatrész, amit terveztünk, megfelelően működik-e vagy sem. Idén azonban ezek az adatok még nem voltak birtokunkban szeptemberben, így kénytelenek voltunk szimulációkra, valamint a korábbi évek versenytapasztalataira hagyatkozni” – érzékeltette a tesztelés fontosságát László, aki ennek ellenére úgy gondolja, nem kerültek emiatt hátrányba a többiekkel szemben.

„Természetesen jó, ha vannak validált eredményeink az idei konstrukcióról, de a korábbi évek alapján jól tudunk közelíteni ezekhez. Nincs minden alkatrész optimalizálására idő, sokkal fontosabb, hogy a teljes autó tesztelésével megtaláljuk a megfelelő beállítást. Ráadásul nem elhanyagolható a pilóta személye sem. Minél többet tesztel egy pilóta, annál eredményesebb lesz az autóval, ami egy versenyszituációban nagyon fontos. Emiatt gondolom azt, hogy számottevően nem befolyásolja ez a csúszás a következő autó fejlesztését” – hangsúlyozta.

„Ezúttal felkészültünk a vírusra”

A csapat számára nehéz volt az ősz, főleg a szeptember-október, mert dupla terhelés volt a tagokon: egyszerre kellett tesztelniük a régi konstrukciót, valamint tervezniük az újat. Az ART_07 elkészültével azonban elpárolgott a lemaradás, és tiszta lappal kezdhették el a következő fejlesztési ciklust. Regina szerint szép lassan visszaállnak a régi kerékvágásba.

„Mindenki örült, hogy visszatérhettünk a campusra, és folytathattuk a munkát szeptemberben. Az újabb szigorításokra fel voltunk készülve, több forgatókönyvünk is volt. Szerencsére a csapat többsége maradhatott kollégiumban és a műhelyünket is használhatjuk, úgyhogy zavartalanul folyik a munka. De az sem okozna gondot, ha haza kellene mennünk, ugyanis egyrészt már van gyakorlatunk az online kommunikációban, másrészt a tervezési időszak sokkal inkább megoldható otthonról, mint a gyártási” – mondta Regina, aki azt is hozzátette, a jelenlegi bizonytalanságok miatt a következő pár hónapban online rendezvényekben gondolkodnak.

„Kihívásnak éljük meg a dolgot, ilyet még nem csináltunk. A virtuális világ sok lehetőséget biztosít, így olyat is meg tudnánk valósítani technikailag, amit egyébként egy hagyományos rendezvényen nem. Mindenesetre messze van még a február, meglátjuk, mi lesz addig. Egy biztos, a csapat nem hagyja abba a munkát a járvány miatt” – zárta szavait a csapatvezető.