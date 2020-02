Jogi doktorokat avattak Győrben – galéria

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán a téli záróvizsga időszakban 36 végzős teljesítette a diplomaadás minden előírt követelményét.

A diplomaátadó ünnepi eseményen dr. Fazekas Judit, a Kar dékánja és dr. Földesi Péter rektor a rektori jogarra letett esküt követően 24 jogászdoktort és 12 igazságügyi-, munkaügyi igazgatási képzésben végzettet köszöntött és avatott.

A három évszázados tradiciójú győri jogi akadémiai képzés 1892-ben történt megszűnése után a város, az Universitas-Győr Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem hatékony támogatásával, közreműködésével 1995-ben tért vissza a legklasszikusabb társadalomtudományi képzés Győrbe. A mostani tanévben már negyedszázados egyetemi szintű jogászképzés során közel ezeregyszáz jogi doktor végzett a Széchenyi-egyetemen.

Az eltelt évtizedekben igazgatási szakokkal, felsőoktatási szakképzéssel bővült a Kar kínálata. A klasszikus igazságszolgáltatási területek a közigazgatási, a gazdasági, a nemzetközi profilok kiteljesedésével, a gyakorlati szempontok sokoldalú alkalmazásával fémjelzik a munkaerőpiaccal egyeztetetten alakított és megvalósított győri törekvéseket.

Dr. Gömbös Csilla frissen avatott jogászdoktor eredetileg szombathelyi, s a helyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban érettségizett. Elvégezte a nemzetközi kapcsolatok szakot, az európai és nemzetközi igazgatási mesterszakot, majd sikerrel felvételizett a az Állam- és Jogtudományi Kar Doktori képzésére. Doktoranduszként jelenleg disszertációját készíti. Tervei szerint a közeli jövőben véd, s megszerzi a PhD tudományos fokozatot.

– A megyei kormányhivatalban dolgozon, most otthon vagyok kisgyermekünkkel. Széchenyis tanulmányaim erős motivációkkal és ismeretekkel alapozzák meg életpályám kibontakozását. Tanulmányaim során a közigazgatási és a nemzetközi jog volt a kedvenc szakterületem. Tanáraimtól szakmailag és emberileg is sokat tanultam. Férjem is jogász, a Batthyány Lajos Jogász Szakkollégiumban ismerkedtünk meg. Most már a szakmában is közös az életünk.