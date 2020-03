Jogesetmegoldó és perbeszédverseny: csapatmunka volt a győzelem

Tehetséges jogászhallgatók öregbítették tovább a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának hírnevét a IV. „Cooperative Work” országos szövetkezeti jogi és munkajogi jogesetmegoldó és perbeszéd- versenyen elért győzelmükkel.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Első helyezést ért el a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának csapata a IV. „Cooperative Work” országos szövetkezeti jogi és munkajogi jogesetmegoldó és perbeszédversenyen nemrégiben. A kidolgozott megoldásokat felperesként Barták Áron, alperesi pozícióban Frank Máté prezentálta, aki az alperesi első helyezést is megszerezte a budapesti ELTE Állam- és Jogtudományi Karán lebonyolított megmérettetésen. A csapatot erősítette Kárpáti Szimonetta is.

„Ez a siker totális győzelemnek tekinthető, hiszen nemcsak a csapatversenyen, hanem az egyik egyéni kategóriában is első helyet szereztünk” – méltatta csapatát dr. Horváth Gergely kísérőtanár, akitől megtudtuk azt is, hogy a verseny szervezői életszagú feladatokkal készültek a megmérettetésre. „Nyugodtan mondhatom, hogy aki itt eredményesen szerepelt, az a való életben is megállja majd a helyét a szakmában. Jó visszaigazolás ez a felkészítőknek, a hallgatóknak és a tanszéknek is” – fejtette ki a rendkívüli tavaszi szünet előtt az egyetemi docens, aki azt sem rejtette véka alá, hogy a tanszék jellemzően eredményesen végez a hasonló erőpróbákon.

„Nincs megállás: a siker után – egyéni és csapatszinten is –szeretnénk még több versenyen elindulni, amikor erre újra lehetőség nyílik. Kiváló gyakorlás volt az utóbbi megmérettetés. Hasznos, hogy időközben hozzászoktunk a csapatmunkához” – tudtuk meg Barták Árontól, aki a bécsi Juridicumnak is hallgatója.

Az alperes kategória nyertese, Frank Máté úgy tervezi, nyártól ügyvédjelöltként dolgozik majd, de doktoranduszhallgatóként, illetve oktatóként a Széchenyi István Egyetem kötelékében marad. „A verseny jelentős része a Polgári Törvénykönyvön alapult. Pont utána egy héttel vizsgáztam polgári jogból, így a felkészüléssel két legyet üthettem egy csapásra. Szerencsére a vizsgát is jelesre teljesítettem, és a versenyeredményre is büszke vagyok” – számolt be az egyetemista.

A szövetkezeti jog oktatásában a Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék több oktatója, Vándor Csaba, Vermes Attila, Trenyisán Máté és Horváth Gergely működik közre. Mivel az összetett jogeset tényállása polgári jogi és munkajogi elemeket is hordozott, így az elért eredmény a kar munkajogász, valamint polgári jogász oktatóinak munkáját is dicséri.