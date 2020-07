Jógában is otthon: négy díjat hoztak el a győri egyetemisták

A győri Széchenyi István Egyetem hallgatói gyűjtötték be a legtöbb díjat a jóga nemzetközi napja alkalmából meghirdetett esszépályázaton.

Az ENSZ Közgyűlése 2014-ben június 21-ét a Jóga Nemzetközi Napjává nyilvánította. Az Indiai Nagykövetség és az Amrita Sher-Gil Kulturális Központ ebből az alkalomból esszépályázatot hirdetett egyetemi hallgatók számára, amelynek témája a jógán keresztül elérhető holisztikus egészség tudománya volt. A nagykövetség több felsőoktatási intézményt kért fel arra, hogy delegáljon tagot a bíráló bizottságba, így a Széchenyi István Egyetemet is, amely a korábbi években két ízben is helyet adott a nemzetközi jóganap programjainak.

Az egyetemet dr. Völgyi Katalin, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar adjunktusa képviselte a zsűriben. „Két okból is nagyon örültem a felkérésnek. Egyrészt a jógával való kapcsolatom, ismereteim miatt. Tizennégy éve jógázom a Jóga a Mindennapi Életben rendszerben. A Jóga a Mindennapi Életben az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsánál (ECOSOC) konzultatív státuszban lévő nemzetközi civil szervezet, amely jó kapcsolatot ápol a Széchenyi István Egyetemmel és az Indiai Nagykövetséggel is. Az esszépályázat témája miatt is fontosnak éreztem a részvételt, hiszen ebben a nehéz időszakban a jóga – otthoni, egyéni gyakorlással – a fizikai egészség megőrzése mellett, lelki és mentális támogatást biztosította sok ember számára a világon. Másrészt azért is testhezállónak éreztem a feladatot, mert egyetemi oktatóként, illetve a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos munkatársaként rendszeresen foglalkozom tudományos munkákkal, illetve főleg világgazdasági témákban magam is publikálok” – mondta dr. Völgyi Katalin.

A zsűri a bírálatot anonim módon végezte, az esszéket név nélkül kapták meg a tagok. Az értékelésnél több szempontot vettek figyelembe, így a tartalom relevanciáját, minőségét, a szerző jógával kapcsolatos ismereteit, a mű stílusát és nyelvezetét.

A pályázat fődíját Gép Zsuzsanna (Pécsi Tudományegyetem) érdemelte ki. A legtöbb díjat, összesen négyet ugyanakkor a Széchenyi István Egyetem hallgatói gyűjtötték be: Nagy Dominikának első, Sebestyén Dorottyának második, míg Sebestyén Reginának és Kovács Tímeának harmadik díjat ítéltek oda.