Jereváni Advent: kedden jótékonysági könyvvásárt tartanak

December 17-én, 10 és 14 óra között jótékonysági adventi könyvvásárt tartanak a Jereván lakótelepen, a szolgáltatóház átriumában, a Jereván adventi koszorúja mellett.

Kétszeresen jótékony célokat szolgál az idei adventi könyvvásár – mondta Tóth Éva a Jereván településrész önkormányzati képviselője. Egyrészt mindenki tetszőleges adomány ellenében viheti el az egyébként minőségi és igazán értékes, jó könyveket, másrészt a gyűjtött összeget a Szent Imre plébániának adják, hogy a plébánia által rendszeresen támogatott, Jerevánon élők karácsonyi ajándékához hozzájáruljanak.

Tóth Éva elmondta az idei adventi jótékonysági könyvvásár immár a harmadik a Jereván történetében, amelyet a Széchenyi István Sopron Városi Könyvtár és a Cédrus Könyvesbolt is támogat, a szervezők között pedig a KDNP és a KÉSZ Soproni Szervezetei is oroszlánrészt vállaltak a munkából, de a Lővéri Nyugdíjas Klub tagjai is aktívan segítik a Jereváni Advent programsorozat keretében tartott eseményt.