Járvány után zöldfordulat? A kényelmet, a pazarlást kell csak kicsit csökkenteni

Zöldfordulatot hozhat a koronavírus-járvány – sokan ebben reménykednek, elhatározzák, ezután jobban vigyáznak bolygónkra. Megkérdeztük az ikrényi Németh Edvárdot és feleségét, Kocsis Dórát, mit érdemes most megtennünk. Ők régóta törekszenek a hulladékmentességre és környezettudatosságra.

– A járvány miatti intézkedéseknek, változásoknak tényleg jelentős hatása lett környezetünkre. Tisztább a levegő, a tenger. Sok jó hírt hallani most a világból. Bizony csökkent a forgalom, különösen a légi forgalom. Nem indulnak útnak az óceánjáró luxushajók és sok egyéb turizmushoz kapcsolódó károsanyag-kibocsátás is csökkent. Ami igazán tanulságos ebben, hogy a világ a maga nyomasztó, de élő útján még mindig megy tovább, még mindig működik. Jó lenne, ha nem csak ilyen drasztikus helyzetekben tudnánk visszafogni a pazarlást és az ezzel járó környezetpusztítást, a helyi élővilág elriasztását – hangsúlyozta a házaspár.

Tanácsot adtak ahhoz, hogy otthonunkban, ahol most többet tartózkodunk, hogyan vezessük háztartásunkat a környezetre nézve kevésbé szennyezően. A legfontosabb szerintük – mind a társadalom, mind a bolygó sorsa szempontjából -, hogy ne halmozzunk fel felesleges készleteket. Az elveszi a lehetőséget azoktól, akik jelenleg is mérsékelten és empatikusan élnek, és sokszor a felesleges élelmiszer a kukában végzi. Fontos, hogy nézzünk szét a környezetünkben. Sok vállalkozás megy tönkre, ezért, ha tehetjük, helyi, magyarországi gazdáktól, termelőktől vásároljunk. Ha kertes házban élünk, gondoskodhatunk is magunkról. Vessük be a kert egy részét, krumplival, zöldséggel! Ez az igazi óvintézkedés, nem a pánik, a vásárlás, a halmozás – szögezték le.

Most többen elgondolkodtak azon, mennyit ártottunk bolygónknak, és ez is oka lehet a járványnak. Dóra és Edvárd szerint is a szemléletváltás hozhat változást és a mértéktartás. Egy ideje, a tudomány és technika szintje miatt azt gondoljuk, értjük és uraljuk az életet, ezt a bolygót. Viszont tájékozott kutatók elismerik, ökológiai rendszereink annyira összetettek, hogy nem lehet csak úgy kivenni egy-egy csavart belőle, mert akkor zuhanórepülésbe kerül életközösségünk. A házaspár magyarázta szerint, ha csökkentjük a biodiverzitást és teljes mértékben elpusztítjuk, elűzzük azokat a lényeket, melyek számunkra nem hasznosak, akkor csökkentjük a vetélkedést, és ha jön egy invazív faj, vagy mutálódik egy új faj, robbanásszerűen tud szaporodni. Nem gondolhatjuk, hogy következmények nélkül tudjuk játszani az irányító szerepét.

– Fontos lenne megértenünk végre, hogy ez a bolygó egy életközösség, nem csak az emberiség gazdasági sikerességének fűtőanyaga. Vegyük észre a többi lényt és menjünk ki a szabadba! – tanácsolják. Sorsszerűségét most abban látnak, hogy a közelmúltban felismertük az ember környezetromboló tevékenységének negatívumait és kezdtük érzékelni, ez nekünk is gondot okoz. Úgy vélik, a mostani járvány a főpróbája lehet a várható klímakríziseknek, ráadásul ez mindenkit érint. Ezért van esély arra, hogy észbe kapunk. Van esély a jelentősebb zöldfordulatra. Ehhez elég, ha tudatosítjuk magunkban rendszereink törékenységét, életmódunk dölyfösségét.

– Ha most felhagyunk élveteg és felelőtlen életünkkel, akkor elkerülhetjük a jövőbeni kríziseket. Az ökoszisztéma egy rendszer. Minél több elemét tesszük tönkre, annál gyorsabb lesz a következők összeomlása, akár láncreakciót indíthatunk be. A kényelemből, a pazarlásból kell csak kicsit alább adnunk, így ráadásul időt és tartalmas kapcsolatokat nyerhetünk – sorolták.