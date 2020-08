Hely hiányában nincs remény, járda nélkül marad a Kenus utca Győrben

Járda hiányában a babakocsikat is csak az úttesten lehet tolni a győri Kenus utcában. Hely hiányában egyelőre nincs is rá remény, hogy ez megváltozzon.

Győr-Révfaluban, a Tavirózsa lakóparkban a Kenus utca végén összesen 244 lakást épített a beruházó.

Népszerű a lakópark

A környék nem véletlenül népszerű, hiszen ötvözi a belváros közelségének minden előnyét és a kertvárosi nyugalmat. Autóval mindössze öt perc alatt, gyalogosan mintegy negyedóra sétával elérhető a belváros, a közeli Duna-part pedig kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínál. Azonban mégsem felhőtlen az itt, a Kenus utca egy adott szakaszán élők boldogsága. Hiába a szép környék, a kellemes környezet, ha hiányzik a járda.

Nincs járda, kevés a parkoló

A problémával olvasónk kereste meg lapunkat, és kérte, járjunk utána, várható-e változás. Felhívta a figyelmet: azon túl, hogy nem épült járda a lakóépületek elé, a parkolás is problémát okoz. Ottjártunkkor mi is azt tapasztaltuk, hogy a tavak melletti zöldterületen állnak meg az autók. Az ott élők pedig csak az úttesten – ahol egy délelőtti időpontban is jelentős volt a forgalom – tudták megközelíteni a házuk előtt az autójukat. Járda hiányában a babakocsikat is csak az úttesten lehet tolni, de a kisgyerekes szülőknek is komoly gondot jelent, hogy nem tudnak velük védett szakaszon sétálni, közlekedni.

Nincs hely

Megkerestük a Győri Útkezelő Szervezetet, hogy megtudjuk, kinek a feladata a járdaépítés, és hogy számíthatnak-e rá azok, akik a Kenus utca elején vásároltak lakást, hogy rendeződik a problémájuk.

„Általánosságban egy ilyen mértékű ingatlanfejlesztésnél a beruházó feladata a későbbi közterületnek kialakítandó közlekedési infrastruktúra megteremtése: ilyen az út, a vízelvezetés, parkolás, járda, forgalomszabályozás. Egy új út kialakításánál minden település esetében a rendezési terv ad iránymutatást az úgynevezett szabályozási szélesség meghatározásával. Magyarra lefordítva: mekkora legyen a leendő közterület szélessége” – tudtuk meg Máthé-Tóth Pétertől, a szervezet tájékoztatásért felelős mérnökétől.

Azzal kapcsolatban, hogy a későbbiekben vajon épülhet-e járda, nem szolgált jó hírekkel.

„Jelen esetben a Kenus utcában sajnos nincs elegendő közterületnek szabályozott hely egy járdának. A társasházak előtti merőleges beállású parkolók már magántulajdonúak – a társasházak osztatlan közös tulajdonát képezik. A házakkal szembeni oldalon, a tó mellett pedig fizikailag nincsen hely” – mondta a szóvivő, aki arra is kitért, hogy az utcában egy hosszú szakaszon zöldterületnek van szabályozva a terület, amelyen tiltott a parkolás.