Januárban új polgármestert választ Győr – mutatjuk a tudnivalókat

2020. január 26. napjára tűzte ki a helyi választási bizottság az időközi polgármester-választást Győrben. Dr. Lipovits Szilárd jegyzővel, a helyi választási iroda vezetőjével arról beszélgettünk, mire kell figyelni a választással kapcsolatban.

– Jegyző úr, miről döntenek a győri polgárok január 26-án?

– A polgármester személyéről, arról, hogy ki fogja vezetni az önkormányzatot polgármesterként. A jelöltek bejelentésére nyitva álló határidő 2019. december 23-án 16 órakor járt le. A jelöltek nyilvántartásba vételéről a helyi választási bizottság legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon döntött, majd 2019. december 23-án 16 órát követően kisorsolta, hogy milyen sorrendben kerülnek fel a szavazólapra a jelöltek, akikre szavazni lehet. A bizottsági döntés felkerült az önkormányzat honlapjára is.

– Hogyan lehet szavazni? Mi a szavazás menete?

– Gyakorlatilag ugyanolyan módszerrel történik a szavazás, mint az általános választáskor, azzal a különbséggel, hogy most egy szavazólapot kapnak a választók, mivel kizárólag polgármester-választás történik.

A választópolgárok a lakcímük, illetve átjelentkezésük esetén tartózkodási helyük szerinti szavazókörben adhatják le személyesen szavazatukat, melyet a Nemzeti Választási Iroda által december 6-ig kiküldött „Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről” szóló levélből láthatnak. Aki ezen értesítőt nem kapta meg, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában működő választási irodától kérheti annak megküldését, valamint kérhet a névjegyzékkel kapcsolatos tájékoztatást a (96) 500-498-as, 500-449-es, 500-490-es, 500-526-os telefonszámokon.

– Ugyanazok választhatnak, akik az októberi választáson is részt vettek?

– A névjegyzék folyamatosan változik. Alapvetően a győri állandó lakhellyel rendelkező választópolgároknak van lehetőségük választani.

Az időközi választáson főszabályként átjelentkezésre nincs lehetőség, arra csak abban az esetben van mód, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy mind a lakóhelye, mind a tartózkodási helye Győrben van. Így azon győri tartózkodási hellyel rendelkezők, akiknek október 16-án már az fennállt és az érvényessége legalább január 26-ig tart, átjelentkezési kérelemmel kérhetik, hogy ne győri állandó lakóhelyükön, hanem győri tartózkodási helyükön vegyenek részt a szavazásban. Az átjelentkezési kérelem beérkezési határideje 2020. január 22. napján 16 óra. A kérelmet célszerű online benyújtani a www.valasztas.hu honlapon, de lehetséges postán vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes választási irodánál.

Speciális szabály, hogy az időközi választáson az a választópolgár, aki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik abban a választókerületben, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános vagy időközi választásának napján legutóbb a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, csak ugyanazon választókerületben vehető fel a szavazóköri névjegyzékbe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a választópolgároknak, akik az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán, 2019. október 13. napján átjelentkezéssel Győrben szavaztak és lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek Győrben, a Nemzeti Választási Iroda automatikusan értesítőt küldött, esetükben átjelentkezésre nincsen szükség. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy akik állandó lakóhellyel rendelkeznek Győrben és átjelentkezéssel tartózkodási helyükön, pl. Pannonhalmán szavaztak 2019. október 13-án, azok most nem szerepelnek a névjegyzékben.

– Milyen határidőket kell a választópolgároknak betartani?

— Lehetőség van mozgóurna igénylésére abban az esetben, ha a választópolgár egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben. A vonatkozó jogszabályok csak ezekben az esetekben teszik lehetővé a mozgóurna iránti igény teljesítését, így más okra, például munkahelyi elfoglaltságra hivatkozással mozgóurna nem kérhető. Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben hagyományos módon, azaz személyesen már nem szavazhat. Amennyiben egy választópolgár mozgóurnát szeretne igényelni, kérelmet kell benyújtania online, ügyfélkapus azonosítás nélkül január 22-én 16 óráig, ügyfélkapus azonosítással január 26-án 12 óráig. Személyesen történő igénylés január 24-én 16 óráig nyújtható be, postán pedig január 22-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához (9021 Győr, Honvéd liget 1.), míg a szavazatszámláló bizottsághoz a szavazás napján 12 óráig nyújtható be.

A szavazásra 2020. január 26-án reggel hat és este hét óra között van lehetősége a választópolgároknak, amihez szükség van a személyazonosságot, valamint a lakcímet vagy személyi azonosítót igazoló okmány bemutatására. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet a jelölt neve melletti, körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal.

– Három polgármesterjelölt is tagja a jelenlegi képviselő-testületnek. Mi történik, ha dr. Dézsi Csaba András lesz a polgármester, aki egyéni választókerületben szerzett képviselői mandátumot? Képviselő is marad, vagy a helyére választani kell új képviselőt? Pollreisz Balázs és Balla Jenő kompenzációs listáról jutott be. Amennyiben őket választanák meg, akkor mi lenne az ő mandátumuknak a sorsa?

– Abban az esetben, ha az egyéni képviselőnek megválasztott képviselő lesz a polgármester, ő képviselő is marad, ezért nem kell a helyére új képviselőt választani. Amennyiben a listán bejutott képviselők valamelyikét választják meg polgármesternek, úgy ő a listáról kiesik és a helyére a listán soron következő jelölt lép.