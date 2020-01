Ízlett a kapuvári főzőcsapat gulyása Róma szegényeinek

Több száz római rászoruló állt sorba vízkeresztkor a Szent Egyed Közösség menzája előtt a kapuvári ÍzvadÁszok által készített ebédért. Az olaszok kérésének eleget téve gulyásleves került az asztalokra.

Hatodik alkalommal kelt útra a kapuvári ÍzvadÁszok főzőcsapata, hogy a Szent Egyed Közösség konyháján megvendégeljék Róma szegényeit vízkeresztkor. A szervezők eredetileg 300 adag étellel számoltak, ám ez a szám több mint a másfélszeresére duzzadt. A főzőcsapat felkészült volt, így végül senki nem maradt éhesen. – Az olaszok külön kérésére gulyáslevest főztünk 40 kilogramm marhahúsból – kezdte Magyar László, az Íz­vadÁszok Kapuvár Gasztronómiai Egyesület elnöke, s hozzátette, három termet és az előteret is megnyitották a szegények előtt, sőt, voltak, akiknek az udvaron tálaltak.

A hattagú csapatot Magyar László és felesége, Magyarné Pócza Katalin, Hámori György polgármester, Tóth Imre alpolgármester, az önkormányzatnál dolgozó Peka Tibor és Németh Sándor, a Szabadtűzi Lovagrend tagja alkotta. Desszertként az Olaszországban nem ismert szaloncukrot és a Cserpes Sajtműhely Túró Rudiját osztották szét. A Szent Egyed közösség konyhája mindennap nyitva áll a rászorulók előtt.

– Az egyik felelős, Marco Sala megjegyezte, hogy a közös ebéd nemcsak nagy segítség, de az európai összetartást, összetartozást is jelképezi. Nagy fejlődésen mentek keresztül az elmúlt évben. Eszközökkel felszerelt önálló konyhát kapnak az emeleti részen – mondta Magyar László, aki hangsúlyozta: az olasz küldetést rengetegen támogatták. Az önkormányzat mellett cégek, magánszemélyek, vállalkozások, kapuvári szervezetek is hozzájárultak az útjukhoz. – A különprogramokat természetesen saját költségből fedeztük – emelte ki, majd egy megható jelenetről is beszámolt.

– A városnézés során betértünk a Sixtus-kápolnába. Odajött hozzánk egy pap, aki, miután elmondták neki, milyen céllal érkeztünk, hosszan tartó áldást mondott ránk, a családunkra, munkánkra, az életünkre. Nagyon megindító, jóleső érzés volt – mondta Magyar László.

A hattagú magyar csapat minden tagja kivette a részét úgy az előkészületekből, mint a főzésből és az ételosztásból. Köztük Hámori György polgármester, aki negyedik alkalommal vett részt az utazáson. Mint korábban mindig, ez alkalommal is a Szent István-házban volt a szállásuk, amit teljeskörűen felújítottak az elmúlt évben. Vezetőjük, Németh László nagy szeretettel fogadta, s támogatásáról biztosította a jó szándékú kapuváriakat. – Az önkormányzat minden évben kiemelten támogatja az olasz utazást. Becsülendő, hogy az ÍzvadÁszoknak az egész évben itthon végzett karitatív tevékenység mellett a római jótékonykodásra is van energiájuk. A közös főzésnek itthon is közösségformáló ereje van. Köszönetképpen minden évben tartunk egy év végi összejövetelt a római út támogatóinak. Míg az első évben egy asztalnál elfértünk, legutóbb a terem is kicsinek bizonyult – tette hozzá a városvezető.

A szeretetfőzés végeztével a terem közepére hívták a főzőcsapatot, és hosszan tartó tapssal köszönték meg fáradozásaikat, majd a jövő évi visszatérés reményében bocsátották útra őket.