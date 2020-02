Ismét lyukas lesz a trappista sajt

Nem mind Trappista, ami annak látszik, legalábbis egyelőre. Az év második felére, a Magyar Élelmiszerkönyv termékleírásainak szigorításával eltűnhetnek a boltok polcairól lyukatlan, íztelen, fóliás, Trappistának csúfolt készítmények.

Nem mind trappista, ami annak látszik, legalábbis egyelőre. Az év második felére a Magyar Élelmiszerkönyv termékleírásainak szigorításával eltűnhetnek a boltok polcairól a lyuk nélküli, íztelen, fóliás trappistának csúfolt készítmények.

A magyar élelmiszerpiacon a feldolgozott hús és a sör után a sajtok fogynak leginkább. Közülük pedig a trappista a legnépszerűbb, a forgalom 43 százalékát teszi ki. A vásárlók azonban általában nem tudják, hogy nem mind trappista, ami annak látszik, vagy amit annak neveznek a gyártók. Az év második felében azonban változhat a helyzet.

A Magyar Élelmiszerkönyv módosításán dolgoznak a hazai szakemberek. A szabályozott termékleírásoknak köszönhetően a tudatos fogyasztók jobban eligazodnak és biztosabbak lehetnek abban, hogy az adott termék, amelyet választanak, valóban megfelel-e a szigorú követelményeknek. Jó példa erre az érintett termékek között a trappista sajt. Jelenleg ugyanis azokon a készítményeken is szerepelhet az elnevezés, amelyek előállításakor nem tartják be az eredeti trappista készítésének szabályait.

– A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság a módosítás tervezetét elfogadta, jelenleg tárcaközi egyeztetés alatt áll – mondta el a Kisalföld érdeklődésére Császár Gábor, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet igazgatóhelyettese, a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Tej és Tejtermék Szakbizottságának elnöke. – Ezután az Európai Unió elé kerül, a tagállamok véleményezik a szabálytervet, hogy az megfelel-e az unió közösségi előírásainak, ebből adódóan még lehetnek további változások. Mivel sok területen módosul az élelmiszerkönyv, a végleges elfogadása után biztosan lesz egy átmeneti türelmi időszak, hogy az érintettek felkészülhessenek.

Császár Gábor kérdésünkre kiemelte: valóban fontos eleme lesz a dokumentumnak, hogy kibővül a trappista sajtra vonatkozó előírásrendszerrel. A leírás meghatározza, miből készülhet, mi használható fel hozzá, milyen követelményeknek kell megfelelnie, milyen méretben és alakban kell előállítani, milyen érzékszervi tulajdonságokkal kell bírnia. Tehát részletes termékleírás készül a trappistáról.

Ha a szabályozás életbe lép, a vásárló is tudja majd, hogy amit a kosarába tesz, az valóban trappista.

– Ez lényeges változás lesz, természetesen akkor, ha átfut a hivatalos eljárásokon. Igazodási pontot jelent majd mindazoknak, akik trappista elnevezéssel szeretnék forgalomba hozni terméküket, hiszen ezeknek meg kell felelniük – jegyezte meg.

Császár Gábor elmondta: ugyanúgy, mint bármilyen más élelmiszernél, a trappisták között is vannak kiváló és kevésbé jó minőségűek. Az új szabályozás célja is éppen az, hogy egységes elvárásoknak feleljenek meg a sajtok, és ha ezeket betartják, készítői használhatják a trappista nevet. Ha a szabályozás életbe lép, a vásárló is tudja majd, hogy amit a kosarába tesz, az valóban trappista.

Kovács Béla egykor szakoktatóként dolgozott a csermajori Ujhelyi Imre Tejipari Szakiskolában, a „tejesek Mekkájában”. Jelenleg sajtkészítéssel foglalkozik egy kisebb üzemben és egyetért a trappistát is érintő szigorítással. „A jelenleg érvényben lévő élelmiszerkönyv valóban sokat megenged” – véli.

– Az igazi trappista henger alakú, körülbelül másfél kilós, metszéslapján nyolc-tizenkét erjedési lyukkal, melyek szabályos gömb alakúak. Nem trappista a sajt, ha nincs rajta lyuk. A hagyományos trappistát nem zacskóban, műanyag fóliában érlelik, hanem kéregérleléssel. Megfelelő eljárással ugyanis a sajt egy határozott kérget kap. Persze egy sor más előírásnak is meg kell felelnie – fogalmazott Kovács Béla.

Hozzátette: a csermajori iskolában a szakmai gyakorlati munka „koronája” volt, amikor a diákok a trappista készítését elsajátították. A végzősök joga és jutalma volt ez annak idején. A szakember szerint a nagyüzemek vitték félre a trappistakészítést azzal, hogy az egyre emelkedő fogyasztásnak próbáltak eleget tenni. Az érlelési folyamat gyorsításával, a fóliába csomagolással igyekeztek rövidíteni a gyártás idejét.

– A fogyasztók pedig hozzászoktak ahhoz és el is hitték, hogy a trappista műanyag fóliá-

ban van, lágy, íztelen, lyuk nélküli fehérjetömeg – fejtette ki véleményét. Kovács Béla is úgy lája, az élelmiszerkönyv szigorításával valóban eltűnhetnek a polcokról az áltrappisták.