A Föld órája célja, hogy az éghajlatváltozásra és annak negatív hatásaira irányítsa rá a figyelmet. Idén a WWF Magyarország arra kérte az embereket, hogy fogalmazzák meg, mit fognak másképp tenni az életükben a természet védelme és a fenntarthatóság érdekében, ha majd újra visszatér az élet a normál kerékvágásba. A Kisalföld is megkérdezte ugyanezt néhány ismert megyei embertől.

A Föld órája eredetileg azzal a céllal indult 2007-ben Ausztráliából, hogy az éghajlatváltozásra és annak negatív hatásaira irányítsa rá a figyelmet. Tavaly több mint 180 ország vett részt az figyelemfelhívó akcióban. Bár most a járványügyi védekezés került a fókuszba, továbbra is fontos feladat környezetünk védelme. Erre hívja fel a figyelmet a WWF Föld Órája kampány. A WWF Föld Órája valódi üzenete az, hogy mindannyiunk felelőssége és érdeke, hogy elinduljunk a fenntarthatóság útján.

Szombaton számos nagyvárosban és kistelepülésen este fél kilenctől, egy órára lekapcsolták a közterületek és épületek díszkivilágításait, valamint otthonukban a villanyt az emberek, hogy így fejezzék ki elkötelezettségüket a bolygó megóvása iránt. Győrben elsötétült a Városháza, a Bazilika, a Jedlik Ányos híd, a Kossuth Lajos híd, a Széchenyi tér, a Rába parton a Várfal sétány és a Rába és a Mosoni-Duna jobb oldali partszakasza.

„A koronavírus-járvány kellős közepén a Föld órája a szolidaritás pillanatát is jelzi a bolygó számára. A WWF Magyarország arra kérte az embereket, hogy március 28-ától egy – vagy akár több – vállalással álljanak ki a bolygó megóvása mellett, fogalmazzák meg, mit fognak másképp tenni az életükben a természet védelme és a fenntarthatóság érdekében, ha majd újra visszatér az élet a normál kerékvágásba.

Győr

„Az utóbbi években elfelejtettünk igazán felelősséget vállalni a saját és a gyermekeink első vonalbeli, azaz otthoni egészségügyi ellátásában. A legapróbb tünettel, fél napos lázzal, egy-egy hányással, hasmenéssel már rohantunk is a rendelőbe. Azt hiszem, a mostani kényszerű helyzetnek nagy tanulsága lesz, hogy ezen változtassunk a >>békeidőkben<< is. A betegedukáció, a betegnevelés a mi praxisunkban is és nyilván sok kollégámnál is folyamatos volt, ám fontossága és haszna az elmúlt időszakban felértékelődött. A jelenlegi, szabályokkal vezérelt életünkben ezt a korábban ránk hárított felelősséget nagy részben vissza kellett adnunk a családoknak. A jó hír, hogy a mai – elektronikus térben jól mozgó – szülők, abszolút partnerek ebben. Több csatorna működik az alapellátás, azaz a rendelő és a szülői ház között, melyeken megértjük egymást. Jó lenne, ha ezeket az előnyöket akkor is kihasználnánk, ha elmúlik a veszélyhelyzet” – fogalmazott dr. Kudela-Horváth Kornélia, győri gyermekorvos, aki szerint a jövőben az orvos-beteg kapcsolat is átrendeződik. Úgy véli, a szülőknek meg kell tanulniuk nagyobb felelősséget vállalni gyermekeik otthoni ellátásában.

„A kialakult szomorú helyzet rámutat, hogy a globalizációnak még annál is több az árnyoldala, mint amit korábban gondoltunk. Az önrendelkezés elősegítése eddig is az egyik alapgondolata volt munkánknak, ez a gondolat a válságot követően még hangsúlyosabb elem lesz munkánkban. Hiszen, ha önellátóak vagyunk – nem csak élelmiszerből, hanem sokféle más termékből is – akkor egy ilyen válságban nem csak hogy lesz mit ennünk, hanem sokkal kevesebb munkahely kerül veszélybe. Az önellátásból származó helyi termékekhez, helyi munkaadók és helyben dolgozó munkavállalók kapcsolódnak – ami erősebb és kevésbé sérülékeny gazdaságot, és egy sokkal jobb környezeti állapotot jelenthet. Nagyon jó lenne, ha Földünk nem csak a válság alatt lélegezhetne fel a környezetterhelés alól. Ehhez a helyi gazdaságfejlesztésre alapozott váltás kiváló alapot biztosíthat” – mondta Lajtmann Csaba, a győri a Reflex Környezetvédő Egyesület programvezetője.

„Azt gondolom, ennek a kérdésnek az időszerűsége egészen sajátos. Előttünk most egy nagyon nagy árok van, amin át kell érnünk. Persze, lehet gondolni arra, hogy mi lesz, ha a túlsó felére átérek, de a nekifutáshoz lendület kell, át kell jutni az árkon, a túlsó felén talajt fogni és majd azután lehet gondolkodni azon, hogy ott mit kellene tenni. Jelenleg se az árok szélességét se a talajviszonyokat senki sem ismeri”- vélekedik dr. Garab Endre gyermeksebész főorvos, az ingyenesen hívható zöld szám orvosa.

„Arra eddig is törekedtem, hogy takarékoskodjak a vízzel és az elektromos árammal, hogy a boltokban ne használjak műanyag zacskót, és erre a felelős viselkedésre buzdítottam másokat is. Most pedig azt fogalmaztam meg magamnak, hogy a járvány elmúltával biztos, hogy több előadást is tartunk majd egyesületünk fiataljainak, amelyeken a környezetvédelem fontosságára hívjuk fel a figyelmet” – mondta Pécsi Gertrúd, a Széchenyi-egyetem esélyegyenlőségi koordinátora, a győri Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete titkára.

„Most, hogy a járvány idején kevesebbet használjuk az autóinkat, és ennek következtében rohamosan tisztul meg a levegő. Ekkor ismerjük fel, hogy mennyire könnyen nyúlunk az autóhoz, még akkor is, ha csak valahová a közelbe ugrunk el. Ez az időszak azt is jól megmutatja, hogy szakmai fórumokra, megbeszélésekre sem kell feltétlenül elutazni, azok megfelelő technikai háttérrel, videokonferenciákkal kiválóan lebonyolíthatók. Arra is rájöhetünk, hogy a ritkább használattal, az autó elhasználódása is csökkenni fog, tehát annak cseréjére sem lesz olyan gyakran szükség. Persze ennek megvan az árnyoldala: ez az iparra negatív hatással van. Azon kellene felülemelkednünk, hogy az ipari termelésünket azzal próbáljuk felpörgetni, hogy újabb és újabb megelőzhető fogyasztásra kényszerítjük az embereket. Erre más megoldást kellene találni. Ebből a felismerésből én arra jutottam, és azt a fogadalmat teszem, hogy kevesebbet fogok autóba ülni akkor is, amikor újra visszatér az élet a normál kerékvágásba” – osztotta meg gondolatait és fogalmát lapunkkal dr. Gunther Tibor a győri megfigyelőközpont főorvos-igazgatója.



Jakabos Zsuzsanna úszó: „Itthon amennyire tudjuk szelektáljuk a hulladékot, komposztáljuk ami arra alkalmas. Próbáljuk kerülni a csomagolásokat, ha ajándékot viszünk valakinek, bevásárláskor törekszünk arra, hogy saját zsákot vagy táskát vigyünk, Próbálkozunk paprika, paradicsom, fűszernövények termesztésével, de ebben még nem vagyunk igazán profik. Vásárlásnál előnyben részesítjük a helyi, hazai termékeket. Ezekre még jobban figyelünk a jövőben.”

Sopron

„Remélem, ez a kényszerű bezártság hozzásegíti az embereket az önismeretük mélyítéséhez, emberi kapcsolataik érzékenyítéséhez, az érzelmi intelligenciájuk fejlesztéséhez. A válság után talán azt is tisztábban fogjuk látni, mit is jelent valójában a szabadság, aminek most a hiányát éljük meg – mondta Farkas Gábor, a Soproni Széchenyi István Gimnázium igazgatója. ”A rendkívüli helyzet megmutatta azt is, hogy milyen törékeny az emberi élet. Csodálatos volt viszontlátni a műholdképeken, ahogy megtisztult a Földön a levegő, és fellélegzett a természet. Önmérséklettel, tudatossággal, felelősségvállalással tehetek, és mi mindannyian tehetünk azért, hogy ilyen képeket ne csak krízis helyzetben lássunk.„

„Ez a mostani helyzet nem véletlen. Egy utolsó figyelmeztetés, hogy lassítsunk. Minden szinten a vesztünkbe rohantunk. Most végre van időnk elgondolkozni, megtervezni a változást, változtatást” – fogalmazott Dr. Halmos Mária, orvos, a soproni Lady Lions alapító elnöke. „Szeretnünk kell a a fákat, a friss levegőt, az állatokat. Könnyebb megóvni őket, ha megérezzük, hogy mindent egy pillanat alatt elveszíthetünk. Elsősorban a saját családunkban kell példát mutatnunk: együnk kevesebb húst, a Nagyböjt péntekjeihez hasonlóan az év többi péntekét is tegyük húsmentessé; használjunk kizárólag energiatakarékos égőket; takarítsunk természetes tisztítószerekkel és mosószerből is válasszuk a biot; használjunk vászonzsákot a vásárláshoz, a zöldségeshez vigyük a saját tárolóinkat; gyűjtsük szelektíven a hulladékot. Sajnos a vírusos helyzet miatt elmaradnak a Lady Lions rendezvényei, pedig egy jótékonysági futás és faültetés is tervben volt” – mondta.

”A Föld órájával kapcsolatban voltaképpen semmi extra dologgal nem készülök, a mindennapok gyakorlatát követem. Szelektíven gyűjtjük a szemetet, nem folyatjuk feleslegesen a vizet, csak a legszükségesebb mértékben használjuk a gázt, villanyt, és így tovább. Próbálom a saját és családom ökológiai lábnyomát a minimálisra csökkenteni, s környezetemet is erre ösztönzöm. Ugyanis valamennyi embernek azt kell megértenie, hogy minden rajta múlik. Nem a szomszédon és másokon, hanem saját magán, hogy a Föld továbbra is élhető bolygó maradjon. Ha a koronavírus járványhelyzet után újra visszatér az élet a normális kerékvágásba, remélem, tudatosul az emberekben, hogy jobban vigyázzanak szűkebb-tágabb környezetükre saját és embertársaik érdekében – mondta el lapunknak Dr. Éger István soproni mentőorvos, a Magyar Orvosi Kamara korábbi elnöke.

Babos Tímea teniszező: „Egy bolygónk van, arra kell nagyon vigyázni. Ráadásul most ez a koronavírus-járvány is rávilágított arra, hogy nem a legjobb irányba haladunk. A gazdaságot is súlyosan érinti ez a helyzet, így elsősorban most azzal segíthetünk a legtöbbet – két legyet ütve ezzel –, hogy magyar terméket vásárolunk. Erre igyekszem még jobban odafigyelni a jövőben. Ezzel egyrészt a magyar termelőket segítjük, másrészt nem kell egy-egy terméknek körbeutazni a fél világot, hogy hozzánk kerüljön.„

Mosonmagyaróvár

„Mindig is foglalkoztatott a kérdés, hogy az ember mit tud tenni a környezetvédelem érdekében. Az egyik legfontosabb döntés, amit már meghoztam, az a hús fogyasztásnak elhagyása. Továbbá igyekszünk figyelni arra, hogy minél kevesebb áramot fogyasszunk a lakásban, ahol nincs szükség rá, ott nem égetjük fölöslegesen a lámpákat. Ez nem hangzik egy bonyolult dolognak mégis sokan elfelejtik maguk után lekapcsolni a lámpát (LED-es izzókat használunk, amiknek kevesebb amúgy is a fogyasztása). Alternatív fényforrás lehet az esti órákban a gyertyák által nyújtott fény, ami egy kellemes hangulatot tud teremteni a lakás bármely helyiségében. A bevásárlások lebonyolításában már meglévő táskákat használunk. A zöldség, gyümölcs tárolására szövetzsákokat használunk, amiket újra és újra magunkkal tudunk vinni és így a műanyag zacskók használatát is vissza tudjuk szorítani. Ezeket az apró lépéseket azt gondolom bárki egy kis odafigyeléssel meg tudja oldani. Arra buzdítok mindenkit, hogy figyeljünk, vigyázzunk egymásra és ezek mellett vigyázzunk a Földünkre is – hangsúlyozta Pásztor Ádám mosonmagyaróvári színművész.

Rábaköz

”A köznevelésben már évek óta kiemelt cél a fenntartható fejlődésre nevelés. Ennek érdekében minden tanévben fenntarthatósági témahetet, projektnapokat tartunk, s a teremtésvédelemre, környezeti tudatosságra nevelés folyamatos feladatunk. Az idei évtől hivatalosan is bekerült a pedagóguskompetenciák közé. A járványügyi helyzet, válság most még jobban rávilágított sebezhetőségünkre, esendőségünkre, s kényszerből vissza kell fognunk a vásárlást, fogyasztást. A válság enyhültével, elmúltával, a tapasztalatok birtokában talán még jobban meg tudjuk értetni tanítványainkkal, hogy miért fontos a teremtett világ védelme, az észszerűtlen fogyasztás és felhalmozás visszafogása, a környezeti tudatosság, s keresni fogjuk azokat a lehetőségeket, amelyekkel akár az iskolában, akár tágabb környezetünkben a tanulókkal bekapcsolódhatunk konkrét tevékenységekbe – nyilatkozta lapunknak Biró Péter, a kapuvári Páli Szent Vince Iskolaközpont igazgatója.